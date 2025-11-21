英媒：台美關稅協議將公布　台灣承諾投資美國約4000億美元

英國《金融時報》引述知情人士報道指出，台美關稅協議預計會在近期公布，台灣承諾投資美國的金額可能約為4000億美元（約3.114萬億港元），介於日韓之間，有關金額並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元（約1.285萬億港元）。對此，台灣經濟部長龔明鑫周五（21日）表示「還沒確定」，若有確定結果，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明。



報道指，美國總統特朗普已對台灣輸美商品徵收20%的關稅，低於「解放日」（liberation day）稅率32%，但仍比日本或韓國高出5%。目前，台灣晶片產業獲得豁免，但另一項「232條款」國安調查可能把關稅擴大到半導體，以及製造過程所涉及的工具、零組件和各類消費電子產品。台灣正尋求與美國敲定關稅協議，同時等待美國國安調查的結果。

報道又指，談判期間，特朗普政府施壓台灣將更多半導體產能轉移到美國。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）9月曾表示，台美可將產能「五五分」，但這項構想已被台方拒絕。

台灣行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，美國不會以高額關稅「懲罰」台灣領先全球的半導體產業，「他們明白，懲罰台灣不符合他們的利益」。他並透露，台北與華府已達成共識，台灣將協助美國發展其晶片產業，作為換取關稅減免的條件。

生產全球約90%先進晶片的台積電。（資料圖片）

兩名熟悉談判的官員透露，台灣協助美國建立類似園區的計劃，已被納入雙方預期即將公布的關稅協議內容。一名美國官員稱，台灣承諾對美投資的規模介於日本、韓國對美承諾金額之間，並透露台灣將承諾在美國投資約4000億美元。這名官員同時指出，台灣的承諾不是空泛的，而是已在規劃或甚至已經進行中的投資。

目前，生產全球約90%先進晶片的台積電已承諾在美國亞利桑那州投資1650億美元，用於建設一系列晶圓廠、加工廠及研發中心。兩名獲知雙邊關稅協議草案內容的人士表示，台積電的投資承諾將會納入台灣總體投資承諾的一部分。

吳誠文則強調，台灣堅定承諾要將尖端研發留在本地，不會讓台灣本土產業被「掏空」。