大陸學者：北京從來沒有排斥跟民進黨交往　大門雖關但沒有上鎖

兩岸關係低迷之際，周五（21日），中國大陸涉台學者劉國深在一場國際研討會上表示，北京從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，「用力推一下可進來」，建議一起實事求是面對兩岸事務。



中國文化大學國家發展與中國大陸研究所周五在文化大學大新館舉辦「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深、南京大學國際關係學院院長朱鋒透過視訊與會。

劉國深表示，兩岸有密切的經貿、文化、民間往來，不可能切斷關係，也由於這些狀況，兩岸有大量共同事務必須解決、處理，兩岸共同式合作治理對於兩岸民眾來說，其將是最大獲益者。他認為，由於政治原因導致目前兩岸共同式合作治理受到阻撓，台灣公權力部門在大多數情況是缺席的。兩岸現在應該超越「統獨」思維，因為依據各自的法律規定都是「統一」狀態，現在存在的是「治權」問題。

劉國深稱，大陸希望可以與台灣在兩岸共同事務進行合作治理，現在的狀況大陸、台灣都不滿意。要走出這個困境，基本想法是走向「善治」，兩岸公權力部門可以委託民間社會治理兩岸問題，追求更好的治理、對雙方均有好處。而民間社會的治理效能比政府公權力更加靈活、高效。過去一段時間，兩岸民間力量也參與著兩岸治理過程，在民進黨與大陸沒有達成政治交集情況下，不應該阻止兩岸民間社會去扮演不同角色。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深。（資料圖片）

他強調，大陸方面其實立場是很明確的，就是從來沒有排斥跟民進黨溝通、交流，這個問題在日本被問過，他當時只用一句話回應，「我們跟民進黨之間對話的大門是關著，但是沒有上鎖，只要台灣方面用點力氣推一下就可以進來的」。他建議民進黨實事求是面對兩岸共同事務。

朱鋒則提到，中國大陸很多學者認為台灣、南海、新疆、香港等議題是美國打壓中國大陸重要戰略；其實目前美國最重要的是對於中國大陸大打科技戰、產業戰、市場戰，目的在壓制中國大陸科技創新、產業競爭，美國最重要的戰略支撐不是地緣衝突議題。他直言，中美戰略競爭核心不是台灣、南海等議題，兩個大國的競爭從過去到現在說到底，談的是誰能真正地掌握槍炮、高鐵、技術，掌握者才能夠在大國力量起伏中，真正地佔據突出場景最大地位。

南京大學國際關係學院院長朱鋒。（微博）

朱鋒認為，台灣議題對於中美關係而言，是「美國人想給中國設計的一個台灣陷阱」，美國強硬派恨不得中國明天就動手，這樣美國就可以第一手壓著歐洲、日本、韓國、東南亞、日本像制裁俄羅斯一樣地去制裁中國。因此，沒有必要過度炒作，也沒有必要過度情緒化，兩岸都不應該掉進美國人設計的陷阱，如果台灣變成亞洲的烏克蘭，這會是一個巨大災難，在看待台灣議題時，雙方都應主動地後退一點，不要看得太重。