國民黨大陸事務部前主任：鄭麗文是追求「終極統一」的

台海局勢緊張之際，國民黨大陸事務部前主任桂宏誠接受近日接受內媒《海峽導報》專訪時表示，他認為國民黨新任主席鄭麗文是追求「終極統一」的，只是希望以漸進式、水到渠成式的和平方式實現。並且，鄭會堅定用「中國人」認同引領島內民意，避免戰事發生，在此路線政策上不會妥協、退縮。



桂宏誠表示，不管是參加統派舉辦的祭悼白色恐怖受害者活動，還是前往桃園大溪慈湖與頭寮謁陵，鄭麗文都強調國共和解與兩岸和平，雖然就職黨主席後在兩岸政策主張上可能有說法上的微調，但基本立場沒變。11月14日，她在接受綠營媒體《鏡周刊》專訪時，也強調不希望台海發生戰爭衝突，不搞「台獨」、不刻意製造兩岸對立，以及重申要回到「九二共識」基礎重建兩岸互信，探尋如何深化兩岸交流，以緩和目前劍拔弩張局勢。

鄭麗文認為，目前的兩岸關係不再只是蔡英文時期的大陸對台「已讀不回」，而是跌入冰點。而回到「九二共識」是處理兩岸關係的第一步，其當選讓外界對兩岸重返和平發展看到了曙光，這是希望的開始。

11月24日國民黨創黨紀念日當日，鄭麗文率黨務主管到桃園大溪慈湖與頭寮謁陵，向蔣介石和蔣經國致敬。（聯合報）

桂宏誠續指，從鄭麗文競選過程中以及就職之後的主張看，她應該意識到大陸在加速推動統一進程，因此，她認為重啟國共對話與兩岸對話是急迫需要處理的問題。既然統一不可避免，那在鄭看來，通過兩岸對話爭取以和平的方式實現統一，對台灣是最有尊嚴也最有利的方式。而一旦發生「武統」，將是大災難。

桂宏誠表示，鄭麗文不斷重申遵守「中華民國憲法」及國民黨黨章，前者規定「追求國家統一」是既定目標，國民黨黨章中也明文載有「追求國家富強統一之目標，始終如一」。因此，他認為，鄭麗文是追求「終極統一」的，只是希望以漸進式、水到渠成式的和平方式實現。

另一方面，鄭麗文高喊要讓台灣人以身為「中國人」為榮，兩岸同屬一中，並提出「兩岸強強聯手、站在巨人肩膀上傲視全球」等論述，還主張國民黨應引領主流民意，而非追隨所謂主流民意，並認為堅持九二共識、反對「台獨」才是真正的島內主流民意。報道提到，這種論述是鄭麗文突破兩岸僵局、重建國民黨信心的關鍵，也是讓更多台灣人勇於承認自己是「中國人」、扭轉長期「沉默螺旋」的第一步。