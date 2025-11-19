鄭麗文連見5國駐台代表　內媒：倡導統一並沒有嚇壞誰

國民黨主席鄭麗文因接受《德國之聲》專訪稱俄羅斯總統普京「不是獨裁者」，有台灣媒體稱她因此遭歐洲駐台機構封殺，但鄭麗文則回應是完全「子虛烏有」，更稱，她當選主席後，馬上有來自歐洲的代表處與她積極聯繫，希望安排會面。



11月16日鄭麗文與德國在台協會處長狄嘉信會面，雙方就政局、兩岸關係等交換意見；而美國在台協會（AIT）近日也公開處長谷立言日前與鄭麗文的會面合照，指雙方一致認為對話是處理挑戰的關鍵。此前，鄭麗文也與英國在台辦事處代表包瓊郁、日本台灣交流協會代表片山和之和新加坡駐台代表葉偉傑會談，她也在Facebook上發出與多國在台代表的合照。



谷立言周三赴國民黨中央黨部拜會鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

國民黨主席鄭麗文與英國在台辦事處代表包瓊郁會談。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文在與德國在台協會處長狄嘉信會面後表示，國民黨一貫重視民主、自由、法治價值，也肯定德國長期支持台灣。她指出，在區域情勢高度敏感的當下，維持現狀是所有民主夥伴共同關注的核心。

德國在台協會處長狄嘉信與鄭麗文會談。（Facebook@鄭麗文）

狄嘉信提到，民主與法治始終是雙方合作的共同基礎，德國高度重視台海和平穩定，相關議題已成為德國的重要利益。他也表示，德國願意持續與國民黨保持密切聯繫，雙方將延續既有溝通管道並期待後續交流。

AIT也說明，谷立言與鄭麗文近日會面討論台海局勢與區域穩定。谷立言重申，美國對和平的承諾不變，兩岸分歧應以和平、無脅迫方式處理。AIT指出，雙方一致認為對話是處理挑戰的關鍵，當前更應避免任何改變現狀的舉動。

日本台灣交流協會代表片山和之與鄭麗文會談。（Facebook@鄭麗文）

新加坡駐台代表葉偉傑與鄭麗文會談。（Facebook@鄭麗文）

《海峽導報》：鄭麗文「倡導統一」並沒有嚇壞誰

《海峽導報》則發評論文章稱，鄭麗文沒有被「台獨」勢力擊倒，也沒有因黨內保守派的反對而退縮，反而因為自己的「戰略自主性」而獲得美西方的格外尊重，「美國、日本、英國、德國、新加坡等「駐台代表」史無前例地排隊到國民黨中央求見。」

文中評論，「這背後的邏輯究竟是什麼？以前國民黨搖擺的路線讓人看不起，如今，鄭麗文的『戰略自主性』讓外部勢力擔心失去介入台海的槓桿，他們怕被國民黨晾著。」

文中更強調，這再一次證明，挺直腰桿堅持「兩岸同屬一中」，台灣才會有真正的尊嚴；幻想「倚外謀獨」，台灣只會成為別人的「提款機」，甚至淪為成為戰爭的炮灰。