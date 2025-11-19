鄭麗文與黃國昌會談備戰2026台灣選舉：藍白合作讓焦慮的台灣安心

2026年台灣將舉辦地方選舉，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」今日（19日）會面。國民黨主席鄭麗文表示，在野合作配合明年大選加速作業，國民黨釋出最大善意，也感受到民眾黨期待，兩黨要從地方到中央都合作，讓高度焦慮的台灣社會安心。



民眾黨主席黃國昌表示，他跟民眾黨前主席柯文哲的溝通「時時刻刻都在進行」，對方也在會前特別提到主流民意、國家正義與人民安全等關鍵詞彙，接下來也將會責成民眾黨智庫，親自拜訪國民黨智庫請益。



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌。（翻攝聯合報）

鄭麗文表示，她非常重視在野合作、藍白合作進程，先前因為大罷免、國民黨主席改選的情況而一直無法進行，如今也將配合明年大選加快腳步、加速作業，必定要為國民黨贏得最多席次、最多得票、全面勝利；所以藍白合必須要邁進，國民黨在過程中釋出最大善意，同時也感受到民眾黨有同樣期待。

鄭麗文指出，過去在立法院中，國民黨、民眾黨共同面對紛紛擾擾，也須隨時並肩應戰，國會有這樣的需要，未來大選也有同樣的需要。

鄭麗文提到，這次將會談1小時，兩黨主席受訪共20分鐘，會談除寒暄外也準備禮物，是李乾龍請鶯歌特別訂製的台灣藍雀，一對分別為藍色及白色，躍上枝頭、喜上眉梢、藍白共行，展現藍白合作，讓台灣一定要贏，用行動顧台灣的決心。。（翻攝台媒）

鄭麗文表示，會選在這時間點談合作，除了過去國會合作經驗，地方選舉如何符合台灣民意、保護台灣民主憲政、落實地方自治，這都跟明年選舉息息相關，兩黨要從地方到中央合作，以誠意跟善意讓高度焦慮的台灣社會安心，絕不負民眾期望，成為守護台灣民主、穩定台海局勢最重要、最負責任的政治定海神針。

黃國昌則表示，如果執政黨不負責任，在野黨就要撐起國家，當民進黨腦袋裡只有仇恨、製造對立跟衝突，此時藍白兩黨只想著要團結台灣。

民眾黨主席黃國昌。（Facebook@黃國昌）

黃國昌指出，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，也因此最近才會開始討論聯合政府的理念，民進黨撕裂的社會需要被修復，民進黨創造的傷痕必須被癒合。面對2026年地方選舉，大家或許可以先思考，為何台南的好山好水被蓋滿光電板、高雄土地變成不肖廠商的天堂，就是因為這些財團背後有民進黨的撐腰。

黃國昌表示，正是因為看到這些現象，藍白兩黨必須進行合作，帶給各縣市最好的地方治理，「請鄭麗文跟國民黨朋友相信，民眾黨有最大的誠意，我們用最好的機制挑選最強團隊，目的是帶給台灣最佳的地方治理。」

黃國昌說明，政治最重要的就是行動力，接下來他會責成民眾黨智庫，親自到國民黨智庫拜訪請益，藉由兩黨智庫直接對接，針對具體政策展開討論，「如果我們能用這樣的行動力，我相信一定可以讓台灣人民在這個晦暗的時代，看見一盞光明的燈。」