賴清德指北京以2027武統台灣為目標：「一國兩制」是不可碰觸紅線

賴清德今日（26日）臨時召開記者會，會中他指出，「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，賴清德稱他稍早召開國安高層會議，並具體提出兩項「守護民主台灣國安行動方案」，包含要在未來8年投入1.25萬億新台幣（約合3111億港幣）國防軍購經費。



10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

賴清德在記者會上指出，「今日稍早召集國安高層會議，就當前國家安全情勢聽取簡報。北京當局進來全面推進企圖把『民主台灣』變成『中國台灣』的行動，已經對國家安全與自由民主帶來威脅，經過充分討論，已經研擬了2項守護民主台灣國家安全行動方案作為具體因應策略。 」

賴清德提到，「中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓、台海周邊，各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等復合威脅不斷，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。」

賴清德指出，「武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權」，更藉『反獨促統』及『跨境鎮壓』，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質『治理』的假象。」

賴清德接受美國廣播節目專訪。（台灣總統府）

賴清德稱，「在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的『一國兩制台灣方案』、『愛國者』治台目標。這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的『民主台灣』，關進威權專制的『中國台灣』裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。」

賴清德稱兩岸互不隸屬：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線

賴清德稱，為因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊規劃兩大行動方案，他表示，「『民主台灣』是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途由2,300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。」

賴清德表示，歷來所有民調都顯示，台灣人壓倒性反對中國大陸設定統一的「一國兩制台灣方案」。

他稱，應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對台灣政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。