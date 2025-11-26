賴清德曬吃壽司相　國台辦：吃媚日的飯　其言其行令人作嘔

中國於11月19日暫停進口日本水產品後，賴清德在Facebook發布午餐吃「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」的照片。

11月26日，國台辦發言人彭慶恩表示，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當。其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。



國台辦發言人彭慶恩。（影片截圖）

國台辦例行新聞發布會上，有記者提問，日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論後，賴清德卻聲援對方，更在社交平台上發布吃日本料理的照片，稱「充分展現台日堅固友誼」。

彭慶恩表示，高市早苗的涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，嚴重傷害中國人民感情。

賴清德發布午餐吃「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」的照片。（Facebook＠賴清德）

彭慶恩指出，日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。賴清德吃的是媚日的飯、幹的是賣台的勾當，其言其行，令人作嘔。正告賴清德當局凡是倚仗外部勢力的行徑必將自取其辱。凡是背叛民族的罪人，必遭正義審判。