宏福苑火災︱台北市議會默哀1分鐘　台內政部將全面檢討大樓興建

近日香港宏福苑火災釀128死，高樓火警的逃生問題引發外界強烈關注。27日（昨日），台北市議會市政總質詢上，議會全體起立默哀一分鐘，表達哀悼。默哀後，有議員呼籲，台北應盤點高樓消防戰力，並提供消防員更好裝備，避免這類事件在台北發生。



香港大火嚴重傷亡，臺北市議會默哀1分鐘。（圖片來源：聯合報）

台北市議會市政總質詢上，國民黨議員李明賢表示，他代表議會國民黨團希望備詢的市府官員一起為香港大火默哀1分鐘，隨後在場議員與台北市長蔣萬安及市府官員起立默哀。

針對這次香港發生慘痛火災，有台灣議員認爲，台北強化高樓消防設備刻不容緩，另外台北市府需嚴格檢視所有建築修繕工程的施工安全與防火規範，杜絕人為疏失。

國民黨北市議員陳炳甫通過Facebook表示，目前台北市只有一輛最高70公尺（約23層樓）雲梯車，萬一發生高樓層火災，現場救援勢必面臨極大限制。因此台北市政府必須立即盤點高樓消防戰力，包含雲梯車數量、設備更新，及全面稽查檢視老舊大樓耐震與消防改善、逃生設施，並提供消防員更好的防護裝備。

台灣民眾黨台北市議員林珍羽也k表示，台北市有迫切的消防與居住安全危機，包含老舊建物的引爆點、救災裝備的受限、施工安全的黑洞等。

她強調，台北市政府應積極推動高齡集合住宅的消防設備全面檢視，並評估編列補助經費，建立高風險老舊建物名單，主動提供輔導，檢視救災專業設備缺額及預算合理編列，專案加速高風險老舊社區都更及危樓老樓重建審議流程。

針對有分析指，香港大火大樓外牆施工中的棚架建材，可能是此次火勢蔓延的原因之一。27日，台灣內政部政務次長董建宏回應媒體詢問時，稱台灣已經鮮少使用木工做施工架，相關工法結構已有一定程度改變。

他表示，台灣現時多採用勞動部所規定的營造安全衛生設施標準，像使用鋼管施工架應符合相關規定。同時內政部也會全面檢討台灣的大樓興建狀況。不過對於高樓救火，他坦言若是施工期間，只能用雲梯車。