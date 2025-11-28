宏福苑火災｜周霽、農融再探訪災民　了解救災物資發放安排

大埔宏福苑五級奪命大火造成逾百死傷，亦令大批居民無家可歸。特區政府昨日宣布向災民發放萬元補助金，今日（28日）有大批災民到臨時庇護中心申請災民證及補助金。中聯辦主任周霽及率領工作小組來港參與救災的港澳辦副主任農融，今早到用作庇護中心的大埔東昌街社區會堂、東昌街體育館及大埔船灣臨時安置點探訪。



中聯辦主任周霽（右二）與港澳辦副主任農融（右一）到臨時庇護中心探望宏福苑火災災民。（中聯辦）

周霽與農融在大埔民政事務專員陳巧敏陪同下進行探訪活動。中聯辦表示，周霽與農融向受災人員轉達了國家主席習近平、 中央政府的慰問。兩人詳細詢問災民的食宿、就醫、子女讀書等情況，了解救災物資調配和發放等具體安排，詢問醫護人員對當前急需醫藥物品和醫療設備的需求，並與心理援助專家交流現場工作，對在場工作人員、義工團體和關愛隊成員的守望相助、無私奉獻表示欽佩和感謝。

周霽、農融表示，行政長官李家超和特區政府統籌火災事故處置有序有效，各項善後安置工作已全面展開。中央港澳辦、中聯辦將堅持貫徹習近平重要指示精神和中央政府部署要求，與特區政府保持密切溝通，並配合協調有關部門和地方提供特區急需物资，全力以赴支持特區政府開展救災及善後工作。

中聯辦主任周霽（左二）、港澳辦副主任農融（右一）在大埔民政事務專員陳巧敏（右二）陪同下，到宏福苑火災災民臨時庇護中心探訪。（李穎霖攝）

中聯辦主任周霽與港澳辦副主任到宏福苑火災臨時庇護中心探訪。（李穎霖攝）

港澳辦昨日宣布，為貫徹落實國家主席習近平重要指示精神，中央港澳辦主任夏寶龍部署組建港澳辦工作小組來港協助開展救災工作，由農融率領，港澳辦常務副主任徐啟方亦已來港協助開展救災工作。

周霽與農融昨日先後大埔社區中心及威爾斯親王醫院探望慰問火災傷者和受影響居民，又到博愛醫院慰問參與火警救災時受傷的3名消防員。