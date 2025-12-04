賴清德：台灣必須作最壞打算　無論解放軍何時行動都須做好準備

在台灣，賴清德近日表示，為了保護台灣安全並維護台海的和平穩定，政府提出了特別軍事預算。他指出，台灣必須做好最壞的打算，並同時做好最好的準備。無論解放軍何時行動，台灣都必須提前做好準備，這是基本原則。



賴清德日前通過視訊接受《紐約時報》DealBook Summit主持人Andrew Ross Sorkin的專訪，探討國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等多個議題。專訪內容於周四（4日）凌晨播出。

在被問及北京是否加速為潛在入侵行動做準備時，賴清德重申了上述觀點。

關於新公布的400億美元（約3114.76億港幣）特別軍事預算，賴清德表示，這筆預算將用於購買更多美國武器，以震懾北京的威脅。他提到，大陸的軍演變得愈發頻繁和強烈，已經突破第一島鏈，影響到印太地區的安全。此外，北京對台灣的統戰與滲透行為亦日益加劇，因此提出這項預算是出於台灣安全的考量。

賴清德強調，和平是無價的，戰爭沒有贏家，儘管他對和平抱有理想，但必須認清現實並透過實力來維護和平。他表示，台灣會一方面提升國防預算和實力，另一方面減少對大陸的經濟依賴，以增強經濟韌性。

10月31日，賴清德主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T坦克成軍典禮，並檢閲部隊。（影片截圖）

賴清德指出，自2010年以來，台灣對大陸的投資比例從83.8%降至去年的7%左右。此外，台灣將與民主陣營攜手合作，共同發揮震懾力，以備戰達成避免戰爭與追求和平的目標。

在被問及中共總書記習近平對解放軍2030年前具備奪取台灣能力的言論時，賴清德再次強調，台灣必須做好各種準備，無論北京何時採取行動，都必須保持警覺。

賴清德也借此機會感謝國際社會的支持，特別是七大工業國集團（G7）、美國及日本的領導人，強調他們對台海和平的關注和支持，認為這對全球穩定與繁榮至關重要。

最後，他希望能與國際社會共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進台灣及區域的和平發展。