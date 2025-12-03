賴清德｢愛國者治台是急統路線｣ 國台辦：一國兩制是和平共贏方案
撰文：鄭寧
出版：更新：
賴清德日前公開表示，「一國兩制台灣方案」就是「愛國者治台」，是急統路線。對此，國台辦新聞發言人張晗在今日（3日）的例行新聞發佈會上表示，「一國兩制」是和平、民主、善意共贏的方案。在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況。
12月2日，賴清德公開講話中表示，九二共識、一中原則，台灣方案就是「一國兩制」，未來就是中共「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人是急統路線。
對此，張晗回應指出，「九二共識」是1992年海協會與海基會授權達成的，各自以口頭方式表述。海峽兩岸均堅持一個中國共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的政治基礎。一國兩制是國家統一後的制度安排，是一個民主的、和平的、善意的、共贏的方案。
張晗表示，在台灣具體的實現形式會充分考慮台灣的現實情況，充分吸收兩岸各界的意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。兩岸同胞同屬中華民族都是中國人。台灣前途在於國家統一，台灣同胞的福祉基於國家統一，將團結廣大台灣同胞一起探索兩制台灣方案，豐富和平統一的實踐，堅定推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。
