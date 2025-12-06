小紅書被禁後下一個是tiktok？鄭麗文質問：是不是要數位戒嚴

台灣行政院部以涉詐為由，對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為1年，台灣行政院長卓榮泰還更點名，TikTok未來若不改善，政府也不能容忍了。



對此，國民黨主席鄭麗文今日（6日）受訪時再次批評民進黨政府「是不是要進行數位戒嚴？反民主對台灣是不會有好處的」，她更質疑，「政府難道不需要依法行政嗎？這中間違法、違憲，完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府的這種獨裁心態。」



鄭麗文表示，卓榮泰此前的談話充分曝露出他威權、反民主的心態，過去民進黨想要推《數位中介法》已經引起全網反彈，他不死心還要繼續打著這個反詐的一個口號，繼續箝制網路言論，如今更是直接要封殺平台，但所謂的打詐根本只是幌子。

鄭麗文批評真正詐欺嚴重的其他社交平台，他不去管、也管不動，那其實也不過就是意識形態作祟，「挑了小紅書，挑了抖音，大家都看得懂。」

網友認為，小紅書的搜尋功能強大，已類似像「中文Google」。（GettyImages）

鄭麗文質疑，為何民進黨對台灣的孩子、對台灣的年輕人這麼沒有信心呢？到底在怕什麼？「這樣子的一種心態就是被大家所形容的是不是要進行數位戒嚴，反民主對台灣是不會有好處的，他們如果不改變這樣的一個心態，難道這就是賴總統口中的打掉雜質、洗滌人心的系列做法嗎？」

鄭麗文抨擊，憑什麼（民進黨政府）想要打壓誰就打壓誰、想沒收誰就沒收誰，台灣難道不是一個法治社會嗎？政府難道不需要依法行政嗎？她說，「這中間違法、違憲，完全沒有程序正義，再次暴露出民進黨政府的這種獨裁心態！」

台灣內政部長劉世芳5日針對禁小紅書一事則回應，把通知函送到小紅書上海母公司，已經是完成行政程序，完成程序後就按照方式請數位發展部跟台灣網絡資訊中心幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在《詐欺危害防制條例》第42條規範的範圍內，「我們是依法行政」。