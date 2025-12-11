國民黨立委指台軍1.4億炸藥標案竟是室內裝修公司得標　網民熱議

台灣國民黨立委王鴻薇12月10日發文表示，台灣國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購之決標公告，決標金額5.9億（新台幣，約合港幣1.4億元），得標的是位在台南的一家登記室內裝修公司。王鴻薇解釋，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件，RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，也俗稱旋風炸藥。



王鴻薇質疑，「如此高價的國防部標案，室內裝修公司竟有能力承包，真令人嘖嘖稱奇。」



王鴻薇在Facebook貼出決標公告，她說網絡上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達新台幣8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網絡引發熱議。

王鴻薇更查詢到，按照他們公司的公開廣告內容「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色」，她質疑，「到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。」

王鴻薇指出，自己也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司的廠商地址是在台南市中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。

王鴻薇皮平，「台灣國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25萬億特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白吧！」

國民黨立委王鴻薇。（翻攝太報）

台防長顧立雄到立法院參加朝野協商前受訪回應表示，只要有代理商有資格，就能夠向原廠取得輸出許可證明、及原廠來源證明，「經國防部查證屬實，就可以代理進口。國防部會做好相關輸出許可證明的查驗工作，查驗最後交貨原廠來源證明」。

他稱，類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理能力，只要有辦法取得火藥原物料，「坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得就可以明確認定」。

王鴻薇則質疑，顧立雄說法非常奇怪，「進出口登記極為容易，如果現在美容美髮或快炒店，只要登記進出口貿易，就能承包國防部動輒數億大案，那真的會讓外界質疑，這是否有量身訂做嫌疑。此外，國防部標案是公開招標，怎麼可能只有這一家室內裝修公司投標，是其他公司不敢來標？還是很多公司早就知道，這案子已經要指定給特定業者？」

王鴻薇認為，該廠商登記化學原料進出口批發不到一年，就標下國防部炸藥採購，「是不是代表以後人人都可以成為炸藥國家隊？」，她質疑登記時間太過巧合。