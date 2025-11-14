上海市委書記陳吉寧會見國民黨副主席張榮恭　願更好服務台胞就業

周五（14日），上海市委書記陳吉寧會見了中國國民黨副主席張榮恭一行。上海市領導陳通、華源參加會見。



陳吉寧代表中共上海市委，對張榮恭一行的到來表示歡迎。他說，不久前，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，強調兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，為兩黨關係和兩岸關係發展指明了前進方向。上海是兩岸合作交流最活躍、台商居住經營最集中、台胞往來大陸最頻繁的地區之一，願為兩岸關係和平發展發揮積極作用，持續加強交流交往，深化經貿合作，更好服務台企在滬投資興業、台灣同胞就業創業。歡迎更多台灣同胞特別是青年來上海實地走訪體驗，增加了解、增進友誼、增強感情，共謀民族復興、共創美好未來。

張榮恭表示，對上海充滿感情，這座城市在兩岸關係和平發展中扮演著獨特角色，對台灣同胞極具吸引力。眾多台灣同胞選擇上海工作、學習、生活、旅遊，是兩岸融合發展的標誌性體現。兩岸同胞都是中國人，都深受中華文化熏陶。願進一步深化兩岸交流合作，推動更多台灣青年來滬交流，支持台商在滬深耕發展，不斷增進兩岸人民福祉。