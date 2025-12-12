小紅書在台灣遭封禁一年：影響為何？網絡輿論怎麼看？

小紅書在台灣會封鎖到什麼時候？台灣內政部12月4日宣布將大陸社交平台「小紅書」列為高風險網購詐騙平台，並自即日起啟動為期一年的封禁措施。



台灣網絡服務提供商隨即實施封禁，用戶無論透過 App 或網站皆無法登入。約300萬台灣活躍使用者受影響，此舉引起不少網民不滿，認為詐騙只是藉口，Facebook（臉書）上的詐騙比小紅書嚴重多了，台方只是在害怕小紅書成為「統戰工具」。



有台灣小紅書用戶到app store 留言表達對禁令的不滿。（App Store截圖）

小紅書越禁越多人下載：VPN、DNS等關鍵字搜索同步飆升

台灣內政部此次採取的措施為「停止解析及限制接入」，封鎖DNS讓小紅書無法連線，但無法要求App Store或Google Play將應用下架。因此台灣民眾仍能下載App，只是無法正常使用。

封禁措施生效後，小紅書在App Store的下載排名反而從榜單後段快速攀升至前段位置，顯示下載量出現顯著上升。同時，Google上與VPN、DNS解析相關的搜尋關鍵字也在台灣大幅增加，許多網友開始尋找切換IP的方法或自訂DNS的方式試圖繞過限制。

過去台灣一直自詡網絡自由，但現在台灣網民為了瀏覽小紅書進行「數字返鄉」。封鎖的成效受到質疑，反而造成小紅書的「宣傳效果」。

國台辦發言人回應。 (央視新聞）

國台辦回應：民進黨已成「民禁黨」

國台辦發言人在10日發布會上指責台灣封鎖大陸購物和影音平台，再到封鎖大陸社交平台，民進黨已經成為和老百姓作對的「民禁擋」。

國台辦發言人稱，民進黨當局對大陸平台的措施「凡是台灣民眾常用的就要禁止、凡是青年偏好的就要阻擋」，並形容此舉將使當局「自食其果」。他表示，相關管制「無法阻擋台灣民眾，特別是青年，了解大陸、與大陸民眾進行交流的趨勢」。

2025年4月24日，前景是用戶手機中的小紅書APP標誌，背景則是小紅書總部辦公樓內的吉祥物與宣傳語。（視覺中國）

資安疑慮未解 台官方指「用戶資料回傳中國」

台灣內政部政務次長及行政院打擊詐欺中心指揮官馬士元表示，小紅書在台提供的版本與中國大陸相同，均連向同一伺服器，因此使用者資料會回傳中國，因而具有「高度資安風險」。

馬士元又指出，小紅書在台用戶超過300萬人，自去年以來涉小紅書詐騙案件累計達1706 件且持續上升。行政院今年10月已透過海基會向小紅書母公司行吟信息科技（上海）有限公司發函，要求提出改善措施，但迄今未獲回應。

他表示，Meta、Google、LINE等國際平台均已依台灣法規設立在地法律代表人，協助調閱資料與打擊詐欺，但小紅書在一年內新增約百萬使用者，卻完全未與台灣司法機關合作，使相關案件偵辦受阻，被害人也無法求償。他強調，目前雙方連正式溝通管道都尚未建立，「因為只要開始溝通，就必須遵守中華民國法律」。

兩岸緊張關係下，小紅書文化統戰成焦點

隨著封禁爭議延燒，小紅書在台灣的影響力及其可能帶來的政治風險再度受到關注。有質疑指小紅書雖以生活風格與消費內容為主，但其演算法與內容呈現可能具有形塑輿論、輸出文化敘事的效果。

有中國學者過去曾公開指出，隨著短影音平台在台受年輕族群歡迎，兩岸青年文化差距縮小，並宣稱「統一台灣後，治理台灣會比治理香港更容易」。相關言論也使小紅書被部分觀察者視為中共在文化與資訊層面的「統戰工具」。

小紅書被台灣封鎖是為了「反詐」?

政府此次封禁雖強調以「反詐」為主要理由，但從數據來看，小紅書並非本地詐騙案件的主要來源。根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，過去30天詐騙量最高的平台為 Facebook（3萬2986件起），其後為Threads（1萬2116件）及 Instagram（4954件）。相較之下，小紅書一年累計通報案件為1706件，數量明顯較低。這項差異也引發討論，認為政府在處置不同平台時標準不一。

台灣數位發展部統計詐騙媒介比例，Facebook排第一。（網絡詐騙通報查詢網）

民眾黨指出，若以「未在台落地」與「涉及詐騙案件」作為封鎖平台的依據，交友軟體 Tinder 亦未在台落地，且累計 790 件詐騙案，質疑內政部是否應一併處理。民眾黨進一步批評政府做法「標準不一致」，並質疑政策是否涉及打壓意識形態考量，而非單純的反詐需求。