批賴清德是「戰爭煽動者」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

12月11日，國台辦舉行記者會，有記者詢問，賴清德接受媒體採訪時稱，反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的「單邊行為」，台灣會堅定維持現狀、提升防務力量。同日，他還發文鼓吹「民主是台灣唯一的方向」，台灣會與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。對此有何評論?



國台辦發言人陳斌華表示，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在鼓譟「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在煽炒「民主對抗威權」虛假敘事，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，打著「民主」、「和平」的幌子窮兵黷武、勾連外部勢力持續謀「獨」挑釁，再次暴露其冥頑不化的「台獨」本性和「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的真實面目。

賴清德。（Facebook@賴清德）

陳斌華指出，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，為了一黨一己之私，大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把台灣帶向兵凶戰危的險境，把民眾綁上「台獨」分裂的瘋狂戰車；在島內實行「威權統治」，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，不斷製造「綠色恐怖」、「寒蟬效應」。

陳斌華批評，賴清德充斥對抗思維，嚴重違背島內民意，嚴重戕害民主法治，既是台海形勢緊張動蕩的始作俑者，也是台灣社會撕裂對立的最大亂源，根本沒有資格奢談「民主」、「和平」。

陳斌華表示，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣前途的唯一方向。他指出，當前反對「台獨」分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭、正義與邪惡的對抗，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為任何形式的『台獨』分裂行徑留下任何餘地。」