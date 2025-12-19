國民黨民眾黨將召開記者會：正式宣布彈劾賴清德

台灣行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，台灣民眾黨團總召黃國昌18日預告，將在院會提出彈劾賴清德。根據國民黨團、民眾黨團發出的採訪通知顯示，國民黨、民種黨兩黨預計在今日（19日）於議場前聯合召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將彈劾賴清德。



民眾黨18日於臉書發文表示，「賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。」

10月10日，賴清德出席2025年雙十大會。（台灣總統府提供）

民眾黨指出，民眾黨團將正式在院會對賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴清德列席說明民眾黨提及，民主不是只有選舉，把「國會監督」妖魔化、把所有不同的意見都打成「在野獨裁」，才是真正的威權，真正的問題從來不是國會制衡、監督行政權，而是一個不給糖就搗蛋、賴地撒潑的巨嬰政府。

民眾黨說，曾擁有「高達200多天不進台南市議會」紀錄的賴清德，現在成了總統，正在刷新「藐視憲法」的新紀錄，將來會不會又發明什麼違反民主常識的新名詞，甚至反過來主張《立法院職權行使法》違憲？民眾黨都將持續堅定捍衛民主，守護台灣憲政的底線。

據了解，依據台灣憲法規定，台灣彈劾總統至少須同時滿足三個條件：第一，立法院全體立委二分之一以上提議；第二，立法院全體立委三分之二以上同意；第三，移送司法院大法官組成的憲法法庭審理，並經判決成立，被彈劾人始得解職。

《風傳媒》報道指，法律界普遍認為，真正的關鍵不在提議，而在第二關的三分之二同意門檻。以目前國會席次結構來看，單一陣營難以自行跨越這道高牆，這也是彈劾長期停留在政治語言層次的根本原因。

對於黃國昌宣布將彈劾總統賴清德，國民黨發言人牛煦庭受訪指出，行政院做出不副署的毀憲亂政決定之後，藍白軍都收到基層的建議，希望大家反制，但攻防要謀定而後動，藍白要整合最大戰力，反制措施才有效。

牛煦庭說，民進黨歪曲風向說，不滿意可以倒閣，但憲法設計的精神，不副署是行政權的內戰，行政院長提出不副署，照理說要自請下台，「跟國會都沒關係」，透過彈劾案把憲政概念講清楚，相信支持者可以理解，反制措施才有效果。