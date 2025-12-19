台北連環斬人｜事前燒屋燒車疑為分散警力　曾為空軍因酒駕遭開除

台北12月19日傍晚發生攻擊事件，疑犯先在台北車站M7、M8出口附近連續投擲煙霧彈，隨後又逃至捷運中山站，闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人，連環事件釀至少3死、6傷，疑犯之後墮樓死亡，台北市長蔣萬安指其是疑畏罪跳樓。

台媒報道，27歲疑犯張文19日傍晚前往台北車站犯案前，上午先在台北市中山區縱火燒路邊汽車、電單車，然後又放火燒自己的住屋處，之後再赴台北車站犯案。調查人員在張文租屋處搜出製造汽油彈的工具及相關材料。



台媒指，調查人員發現早在19日上午就開始犯案，先在台北市中山區縱火，燒路邊汽車、電單車，他接著又於自己租住的中山區住處放火，舉動疑似為分散警力，將大批警力引至火災現場。

他隨後前往台北車站繼續犯案，警方稱仍在調查動機，犯案原因仍待釐清。

張文原先居於桃園，至今年1月搬至台北市中正區租屋，然後在行兇前2天的12月17日，他到大同區旅館居住，警方到旅館後在房間搜到1把刀具、25瓶汽油彈，以及黑帽、平板電腦等物品。

據台媒早前報道，疑犯張文因「妨害兵役」問題，今年7月被桃園地檢署通緝。

傳2022年因酒駕遭軍隊汰除

據報張文過去曾為空軍志願役軍人，台媒指，他2022年因酒駕遭軍隊汰除，後來曾當過保安，他之後由於搬家戶籍遷移未申報，2024年底的台灣軍隊教育召集令無法順利送達，結果未依規定參加教育召集，被司法機關認定涉嫌妨害兵役，列為通緝對象，桃園地檢署7月11日展開通緝。

台北市長蔣萬安表示，台北市警察局、消防局皆在第一時間派員到場應變，他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情。

行政院長卓榮泰下令徹夜調查疑犯動機。