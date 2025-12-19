台北車站M7出口遭人丟煙霧彈　57歲男疑為阻嫌犯遭利器戳背搶救中

台北車站今日（12月19日）下午5時許M7、M8出口驚傳遭人連續丟擲多顆煙霧彈，現場冒出大量濃煙，刺鼻氣味瀰漫。由於正值下班尖峰時段，嚇得民眾倉皇逃離，更有一名民眾疑似遭利器攻擊，左手臂大面積血跡一度沒生命跡象，正在搶救中。據了解嫌犯當時帶面具和一個大行李箱，投擲共五、六顆的煙霧彈。



台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，該名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈遭，遭以利器從背後攻擊，左手臂出現大面積血跡，倒地後一度失去生命跡象。救護人員緊急施以急救並送醫搶救。目擊者指出，現場一片混亂，濃煙與尖叫聲交織，警方已封鎖現場並調閱監視器釐清案情，詳細事發經過仍待進一步調查。



該枚M18煙霧彈。（翻攝台媒）

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，該名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈遭，遭以利器從背後攻擊，左手臂出現大面積血跡，倒地後一度失去生命跡象。（翻攝台媒）

台北車站今日（12月19日）下午5時許M7出口驚傳遭人連續丟擲多顆煙霧彈，現場冒出大量濃煙，刺鼻氣味瀰漫。（影片截圖）

網傳監視器影片可以看到一名男子在M8出口丟煙霧彈：

有目擊者透露，有一名傷者疑似遭利器攻擊，被人從背上戳下去，現場救護人員表示，該名傷者左手臂大面積血跡，一度沒生命跡象，目前送往台大醫院搶救中。

台北車站今日（12月19日）下午5時許M8出口驚傳遭人丟煙霧彈，現場冒出大量濃煙，警消獲報後出動大量車人趕往現場。（翻攝tvbs）

台北捷運公司表示，17時24分，板南線台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，而該枚M18煙霧彈也曝光，嫌犯丟擲煙霧彈後立即逃逸，目前警方追緝中。

捷運公司指出，板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。