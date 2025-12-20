台北連環斬人｜外媒追查煙霧彈來源：美軍裝備複製品　曾網上販售

昨晚（19日），台灣台北發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。張文在捷運站投擲汽油彈及煙霧彈以製造恐慌，隨後持刀攻擊路人，最終在警方追捕過程中墜樓身亡。包括《衛報》、美聯社和法新社等多家國際媒體對這一罕見的大規模持刀襲擊事件進行了報道，並調查了襲擊中使用的煙霧彈來源。



台北車站日19日下午5時許M7出口遭連續丟擲多顆煙霧彈，現場冒出大量濃煙，刺鼻氣味瀰漫。（影片截圖）

該枚M18煙霧彈。（翻攝台媒）

《衛報》引述台灣媒體發布的照片顯示，現場一個燒毀的包包內似乎裝滿了未使用的燃燒瓶，照片中顯示的煙霧彈為美軍裝備的複製品，曾在台灣的網絡平台上進行販售。不過，隨後《衛報》核實時發現，該商品已不再網站上有售，相關店鋪也在事件發生當晚已移除商品。

一名知名設備賣家告訴《衛報》，他們在事件後檢查銷售紀錄，未發現任何異常或大量交易，並不認為張嫌曾向他們購買煙霧彈。賣家強調，這些物品本來是用於合法用途，比如戶外活動、訓練或信號用途，並非用於暴力行為。

《衛報》提到，暴力犯罪在台灣相對罕見，但近幾年來，捷運系統內陸續發生多起持刀攻擊事件，已引起社會的擔憂。比如2014年發生的台北捷運隨機殺人事件，疑犯鄭捷持刀行兇，造成4人死亡、20多人受傷，最終於2016年被執行死刑。在鄭捷案滿十周年之際，台中捷運也發生了一起持刀隨機襲擊事件。目前部分列車已開始播放教學影片，示範乘客如何使用雨傘或滅火器抵抗攻擊者。