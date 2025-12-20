台北連環斬人｜張文畏罪跳樓？ 誠品員工猜：跳紙箱逃亡卻已清掉

昨晚（19日），台灣台北發生隨機殺人案件，造成包括疑兇在內4人死亡，另有11人受傷。疑兇張文最終從樓上墮落不治。外界質疑他是否因被警方圍捕而選擇自殺。但誠品南西店的一名員工透露，墮樓現場是一處回收區，平常堆滿紙箱，而在事件發生前，紙箱的高度已經達到成人頭部的高度，因此懷疑張文可能提前勘查過環境，打算從該處逃脫，卻未料到昨天紙箱已被清空。



一位誠品員工在社交平台Threads上表示，疑犯或許事先觀察過，想要跳向紙箱以便逃跑，結果案發日紙箱都已經被清走了。

他並不認為張文是因畏罪而自殺，因為他提到，前一天（18日）他丟紙類的時候，紙箱的高度已經到其頭部，故張文或許是想跳進紙箱，但不知情地發現它已經不再堆積如昔，並仍心抱僥倖之心。

另一名網友回憶起昨日在誠品南西店的經歷，稱她曾與張文不期而遇。當時，張文正揮舞著刀站在大門口，他跟著人群被追上樓，張文當時就站在1樓手扶梯，「可能看到手扶梯卡住，就叫我們趕快上去」。

「一開始我還以為他是警察」，他回憶當時周圍的討論突然傳來，才知道張文持刀，引發一陣恐慌，「我在手扶梯最後一個，真的嚇死我了！還好他沒馬上追上來，如果他追上來，被砍就是我」。

台北連環斬人案疑犯張文，為27歲，因「妨害兵役」問題今年7月被桃園地檢署通緝。昨日，他先在台北車站M7、M8出口附近連續投擲煙霧彈，隨後又逃至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人，連環事件釀至少3死、5傷，張之後墮樓死亡。

當時，疑兇張文持刀闖入誠品生活南西店，令現場顧客恐慌逃竄。不過，顧客們紛紛在網上感謝專櫃和店家的員工，表示他們冷靜地保護顧客，引導民眾到安全地點躲避，並帶領他們通過隱秘通道離開百貨公司，成功將死傷人數降到最低。據了解，各大百貨公司定期舉行消防演練，完善疏散逃生路線。

事後，警方在誠品生活南西店前拉起封鎖線。（聯合報）