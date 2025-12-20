台北連環斬人｜誠品高效率疏散獲民眾感激　定期消防演練成關鍵

台灣台北市昨晚（19日）發生隨機殺人案，目前已造成包括疑兇在內共4人死亡，另有11人受傷。當時，疑兇張文持刀闖入誠品生活南西店，令現場顧客恐慌逃竄。不過，顧客們紛紛在網上感謝專櫃和店家的員工，表示他們冷靜地保護顧客，引導民眾到安全地點躲避，並帶領他們通過隱秘通道離開百貨公司，成功將死傷人數降到最低。據了解，各大百貨公司定期舉行消防演練，完善疏散逃生路線。



今日（20日），誠品生活南西店休館，並在內部群組中感謝全體員工在突發事件中的協作，為疏散和緊急避難提供支持，同時安撫顧客和讀者。「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量」、「讓我們整理心情後再出發，今天全店夥伴請好好休息1日」。

一名誠品南西店的員工在社交平台Threads上發文表示：「各位誠品南西的夥伴，今天你們都很棒了！」據指，在張文衝上四樓時，有一位櫃姐正好前往補貨，隨即將客人拉到倉庫並鎖上，保護了很多人。另有網民稱，有連鎖快餐廳女店員第一時間拉下鐵門，讓近10人躲進櫃枱避難。當時在最緊急時刻，門甚至一度無法上鎖，店員只能用身體和掃把暫時擋門。另一間連鎖咖啡店的店方也第一時間拉下鐵門阻擋煙霧。對此，網民紛紛對店員冷靜應對感謝，直言拯救了很多人。

誠品南西店逛街的人緊急躲進倉庫保命。（網絡圖片）

事後，警方在誠品生活南西店前拉起封鎖線。（聯合報）

網上也有顧客詢問，百貨公司是否有進行防災演練？認為這次很多店員反應都比客人快很多。其他網友回應說，「會！百貨公司會定期消防演練、包含實際操作滅火器，還要走逃生門知道逃生路線、出入口位置，而且一定要出席」、「大部分百貨會做，有些品牌也會有自主訓練，店員們普遍比較會觀察周邊環境和客人，算是習慣吧有異狀相對反應快一點」。

另外，有網民提到，自從2025年2月13日台中新光三越氣爆事故後，各大百貨公司確實加強了應對訓練。他認為，有沒有訓練真的有差，至少知道自己當下可以做什麼反應，「看了這次誠品員工在保護顧客、面對危險狀況時的反應，真的覺得誠品董事長應該在周日的營業時間親自一個一個發紅包，幫大家壓壓驚」。