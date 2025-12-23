台北斬人｜嫌犯遺體今解剖　父母下跪鞠躬道歉二度喊「對不起」

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文19日傍晚17時30分在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，造成3死11傷。張文犯案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往醫院搶救後宣告不治。



台灣檢方今日（23日）下午2時在二殯要解剖張文的遺體，張文父母在解剖結束後，張文父母面對現場大批媒體，先鞠躬道歉表示，「大家好，我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重損害，以及對受害人及其家屬造成的傷害、痛苦，我們想在此跟大家說對不起。」

張文父母二度稱「對不起」後便下跪鞠躬道歉，再鞠躬稱「接下來全力配合司法調查」。

張文父母下跪道歉。（翻攝台媒周刊王）

據此前報道，事件發生後，張文父母到案說明。張文父母稱，張文因兩年多沒回家，原本在桃園的住處已經變成儲藏室。據了解，張文因堅持畢業後要去當兵與家人鬧翻，在他因為酒駕被軍隊開除之後，幾乎都沒有回家，父母最後知道張文的消息是在做保全。

張文父母拭淚稱，曾經想找過張文，但是卻怎樣也找不到，從來沒有想過會發生這種事情，僅覺得兒子平常表現都沒有異狀，所以出乎意料之外。張文的哥哥則向警方表示，大概約5年沒聯絡弟弟，不清楚他在外的生活狀況。

台北連環斬人・有片｜嫌犯先燒屋丟煙霧彈再斬人 民眾驚嚇躲倉庫

01直擊．台北連環斬人｜最熱鬧商圈封鎖交通 民眾茫然：發生什麼

+ 4

影片中0:42秒前為嫌犯傍晚6時左右在中山商圈丟擲煙霧彈的影片，0:43秒以後為01記者Jason拍攝的中山商圈現場直擊：

台網民再提《我們與惡的距離》：全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯。

台灣2014年發生台北捷運隨機人殺人事件，主嫌鄭捷的父母曾在台北車站三度下跪道歉，事件被改編成台劇《我們與惡的距離》，句中兒子犯下隨機殺人案的母親曾說「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯」，被奉為是該劇的金句。

鄭捷的父母曾當眾又跪又磕頭向罹難者家屬道歉，卻被現場民眾批評「沒誠意」、「演戲」。（翻攝東森新聞雲）

鄭捷的父母曾當眾又跪又磕頭。（翻攝自由時報）

此次台北發生連環斬人，有許多網民也以這句話針對想肉搜或追究張文父母責任的網民和媒體適可而止。