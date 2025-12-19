台北連環斬人・有片｜嫌犯先燒屋丟煙霧彈再斬人　民眾驚嚇躲倉庫

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文今日（19日）傍晚17時30分開始在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，造成3死6傷。張文做案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往國泰醫院搶救後宣告不治。目前台灣警方掌握資訊，張文因妨害兵役罪遭桃園地檢署通緝中。



台灣警方最新揭露，27歲的通緝犯張文，其實在今日上午就開始犯案，先在台北市中山區某路段縱火燒毀路邊機車及汽車，在傍晚前往台北車站犯案前，先在中山警分局中山一派出所轄區的住處，縱火燒屋，將大批警力引致火災現場後，隨即前往台北車站繼續犯案，至於犯案的原因仍待釐清。



台北男子丟煙霧彈隨機斬人後墮樓亡 釀3死6傷｜持續更新

影片中可以看到嫌犯17時許先在台北車站丟擲煙霧彈，後18時許跑到捷運中山站附近丟擲煙霧彈並持刀闖入誠品南西店隨機斬人：

另外，現場民眾傳出的畫面可以看到，有人躺在地上，身邊的警消不斷給予急救，有正在誠品南西店逛街的旅客則驚嚇的躲在倉庫裏。

誠品南西店逛街的人緊急躲進倉庫保命。（網絡圖片）

27歲嫌犯因未教召被通緝

桃園地檢署證實，涉嫌於台北車站投擲煙霧彈、汽油彈，並在中山站外持刀砍人的通緝犯張文，由於搬家戶籍遷移未申報，去年（2024年底）的教育召集令無法順利送達，桃檢今年7月11日對他依妨害兵役罪通緝，沒想到逃亡數月後竟在北市交通樞紐引發騷亂，震驚全國。

據了解，教育召集令（台灣簡稱『教召』）是台灣對後備和退伍軍人發出的徵召令，目的是為了培養後備戰力，在特定期間內（通常退伍後12年內）召集後備軍人進行軍事訓練，以適應動員戰備需求，包含新舊制（5-7天或14天）的訓練，並發放津貼。

根據桃園地檢署提供的最新資料，張文因為搬離開桃園，戶籍卻未更新也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於2024年11月25日遞送的教育召集令無法順利送達，函送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署收案後，因教召未報到，依程序發出2次通知書到地檢署開偵查庭，但張文均未出庭，於今年7月11日正式對他發布通緝。

台北車站傷者：

男性57歲，外科OHCA（到院前心肺停止）-宣告死亡

男姓54歲(捷運局員工)，初期滅火嗆傷，意識清楚，送院急救。

中山站傷者：

男姓37歲，外科OHCA，晚間21時宣告死亡。

男姓30歲，外科OHCA，宣告死亡，送院急救。

男姓23歲，右胸部穿刺傷，送院急救。

男姓32歲，左頸部切割傷1CM深，送院急救。

女姓56歲，肩部割傷，送院急救。

女姓49歲，下巴撕裂傷，送院急救。