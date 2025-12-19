01直擊．台北連環斬人｜最熱鬧商圈封鎖交通　民眾茫然：發生什麼

台灣爆發連環斬人案，27歲的嫌犯張文今日（19日）傍晚17時30分開始在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，嫌犯張文手持雙面刃，已經造成3死5傷，張文犯案後墮樓送醫不治身亡。



據了解，中山商圈是備受台灣年輕人喜愛的商圈，今日（19日）是周五又鄰近聖誕節，更是人頭湧湧。《香港01》記者Jason在發生攻擊事件後的19時30分左右抵達中山商圈，他指出現場有許多警察和記者「有部分嘅警察帶住頭盔、拎住槍械進入商場之內」，亦有許多民眾茫然不段詢問「發生了什麼?」，現場畫面顯示誠品南西店掛起封鎖線，氣氛十分緊張。



影片0:00-0:42秒前為嫌犯傍晚6時在中山商圈丟擲煙霧彈畫面，0:43秒後為01記者拍攝的中山商圈現場直擊：

Jason指出，警察圍住地下一個袋拍照，「之後就拎起咗一支一支水樽嘅物體，就放入透明膠袋拎走」，據台媒報道，張文在台北車站犯案時攜帶的物品當中，還有大量尚未燃燒的汽油彈。

過百市民一度過不到馬路塞在十字路口

Jason指出，當時好多市民都未知實際發生什麼事，現場交通幾乎封了，「過百名市民過唔到馬路，塞晒在十字路口，過馬路都要等兩三分鐘先由警察批准先可以過去對面，好多市民都一面茫然，不停喺度問究竟發生咩事。」

Jason稱自己當時正和朋友在中山商圈逛街，「誠品南西店旁有條巷仔市集，本身好有聖誕氣氛的」，豈料走到誠品南西站前的大馬路，氣氛突然轉換，出現大批警察和記者，「我同朋友行緊享受緊嗰個聖誕氣氛，點知就見到前面咁緊張嘅情況，所以就十分意外，市集巷仔全部都係後生仔年輕人去行街消費嘅地方，成個環境都係好輕鬆愉快，但去到大路就見到封路，氣氛就變得相當緊張。」

台北市警方將會在中山商圈、捷運加強警力維護

針對今日的隨機攻擊事件，誠品回應表示，發生此突發事件，深感震驚與遺憾，第一時間疏散民眾並配合警方清查，目前南西店全館人員皆已撤出，今日（19日）晚間不再營業。台北警方則指出，在中山商圈和捷運鐵路都會加強警力維護。

賴清德則表示，全台灣各大重要交通要點要加強警力維護。