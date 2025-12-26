張文斬人事件剛過　台北捷運男失控持雨傘敲窗咆哮　乘客集體奔逃

台灣因張文日前在台北鬧市斬殺路人而社會氣氛緊張之際，台北捷運周四（25日）晚間一名40多歲的男乘客突然情緒失控，並在車廂內以雨傘劇烈敲打玻璃，引起乘客恐慌而集體奔逃。事後，男子母親解釋，兒子是因突發性恐慌症狀所致。



事發於晚間8時32分左右，當時松山新店線一列開往松山方向的列車尚未進站，便有乘客透過車廂對講機通報車內疑似出現爭執情形。涉事男乘客當時與母親一同搭車，但男子疑似因被其他旅客碰撞，情緒驟然失控，並在車廂內以雨傘激烈地敲打玻璃。

由於張文隨機殺人事件剛過，並勾起大眾對2014年鄭捷在台北捷運車廂犯下隨機殺人事件的記憶，男子發狂的行為立即引起乘客恐慌，繼而集體奔逃。過程中，一名年約70多歲的婦人不慎跌倒，出現肢體疼痛情形。

男子發狂的行為立即引起乘客恐慌，繼而集體奔逃。（影片截圖）

男子發狂的行為立即引起乘客恐慌，繼而集體奔逃。（影片截圖）

男子發狂的行為立即引起乘客恐慌，繼而集體奔逃。（影片截圖）

男子發狂的行為立即引起乘客恐慌，繼而集體奔逃。（影片截圖）

最後，列車抵達北門站後，男子與母親下車，母親向趕來處理的站務人員解釋，兒子是因突發性恐慌症狀所致，並無惡意攻擊他人的行為。而跌倒的婦人則被送往台大醫院治療，送院時意識清楚。

台北捷運公司指出，行控中心接獲通報後，立即指示行車專員透過廣播向車內乘客安撫說明，維持現場秩序。隨後，捷運警察、所轄派出所員警及救護人員迅速趕抵協助，情況迅速獲得控制，整體列車營運未受到影響。

北捷又呼籲乘客在捷運系統內若發現可疑或異常行為時，應冷靜應對、注意自身安全，並可選擇撥打110或119報案，亦可向就近站務人員、行車專員或行控中心通報，另也可利用北捷AI客服系統迅速報案，捷運公司將即時派員處理。