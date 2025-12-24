台北斬人│同樣失去兒子 57歲英勇男8旬母忍淚籲：別指責張文父母
台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案，全案共4死11傷。57歲余家昶見義勇為制止27歲疑兇張文，卻遭利刃刺殺身亡。余家昶的80歲母親23日受訪時，雖痛失愛子仍展現大愛，呼籲社會大眾不要指責張文的父母，強調這是張文個人所為，與其父母無關，並祝福張家父母身體健康、事事如意。
余媽媽表示，自己並不清楚張文的犯案動機，兒子跟他無冤無仇被刺死讓她感到傷心，但如今張文也已往生，希望大家給他的爸爸媽媽一個安慰。她雙手合十表示：
事情是張文做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係。
呼籲外界停止將怒火延燒到張文的家人身上。余媽媽坦言自己沒有怨恨張文，認為或許張文內心承受極大的心理壓力，心裡有什麼不舒服的事，才會走上極端道路。
張文父母待其屍體解剖後 向社會大眾鞠躬、下跪致歉：
據了解，案發當時正值下班時間，余家昶準備返家卻遭遇張文犯案。台北市長蔣萬安提到，當時是上下班高峰期，人來人往，如果沒有余家昶捨命去擋住，不知道要犧牲多少人。余家昶左側肺葉、左心房遭一刀貫穿，經緊急送往台大醫院搶救，仍於19日晚間7時19分因失血性休克宣告不治。
余媽媽得知消息後整日以淚洗面，幾天下來靠著信仰的力量才逐漸平靜。她受訪時表示：
雖然身為母親失去兒子感到很痛苦，但同時也以兒子為榮！
余媽媽謝謝全台的關心，她為兒子感到光榮，而現在唯一的願望就是看到兒子進入忠烈祠。
余媽媽感慨表示，現在社會不一樣了，社會不安全，出個門發生這種不幸，搞得大家人心惶惶。她提及張文燒車子、燒房子還隨機殺人，並提到過去鄭捷案件，強調「以前鄭捷也還沒有那麼恐怖」，呼籲大家隨時提高警覺，希望大家多點寬容，祈願社會要平安，全台灣都平安。
