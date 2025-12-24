台北斬人│張文聖誕節訂房疑要發動第3波屠殺　為｢潘曉穎案｣涉案地

台北本月19日發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡。台媒《TVBS新聞網》24日報道，當地警方最新調查指，張文生前除了入住犯案據點外，還預訂在聖誕節期間入住台北大同區另一間酒店，該酒店正是2018年轟動港台的「潘曉穎案」的涉案地點。



張文正面照。（網上圖片）

張文在台北車站丟煙霧彈時，身旁拖著裝滿汽油彈的行李箱。（影片截圖）

張文攜帶的一整箱汽油彈意外燃燒。（影片截圖）

報道指，警方調查張文的犯案軌跡，發現他規劃縝密的殺人計劃，今年1月先於台北市中正區租了一間套房，犯案前三天入住中山區誠品南西店附近旅館，裡面有大量汽油彈及刀械，被視為製造武器與變裝的「第一基地」。

而解密張文的電腦雲端資料與Google地圖紀錄後，可見他在地圖上密密麻麻的標記，疑似還想籌畫多點連續攻擊。

台北警方到張文曾入住的旅館搜索，房內藏有大量汽油彈、刀械。（《TVBS新聞網》）

此外，警方還發現，張文預訂了另一間位於台北大同區的酒店，入住時間是12月25至27日，但因餘額不足，導致下訂失敗。

台北警方高度懷疑，張文結束首波攻擊後轉移陣地，要在聖誕節期間發動更致命的第三波殺人攻勢。但隨著張文失足墜樓死亡，警方也推測出了新的偵辦方向，張文可能不是畏罪，他計劃在犯案後攀爬建築逃逸，卻不熟地形，加上現場堆積的回收紙箱緩衝不足，導致他「意外失足」死亡，進而阻止了更龐大的聖誕節屠殺計畫。不過真相仍待鑑識工作釐清更多細節。

張文生前預訂在聖誕節期間入住台北大同區一間酒店，該酒店正是2018年轟動港台的「潘曉穎案」的涉案地點。（《TVBS新聞網》）

張文預訂失敗的酒店，正是2018年轟動港台的「潘曉穎案」涉案地。

《香港01》此前報道，陳同佳2019年在高等法院承認四項洗黑錢罪之餘，控方亦披露警方調查所揭發的細節，指陳除在警誡下承認爭執下殺死潘外，他殺人後將屍體放入新買的行李箱，與潘的屍體同處一室繼續睡覺，翌日早上才帶著行李箱乘捷運找棄屍地方。

張文在台北車站丟煙霧彈後，裝成路人逃逸。（影片截圖）

