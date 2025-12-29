圍台軍演｜五大區域圍台　台灣公開解放軍殲-16、安陽艦監控畫面

今日（29日）上午，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。據央視披露，今日上午凌晨，東部戰區空軍多型戰機便從多個機場起飛，組成大規模空中編隊，飛往台島以東、台島北部、台島西南海空域，配合海上作戰力量展開演習。台灣防務部門亦於下午公布對解放軍殲-16、安陽艦的監控畫面。



台防務部門公布最新監控畫面顯示，台軍主力戰機F-16監控解放軍殲-16；台灣田單艦上，有軍人正拿望遠鏡監控解放軍安陽艦。

據解放軍東部戰區介紹，本次軍演於12月29日開始，東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。明早8時起至晚間6時將進行實彈射擊。

東部戰區宣布舉行「正義使命-2025」演習。（東部戰區）

此外，中國福建海警也在今日同步組織艦艇編隊在台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查。從三個方向近距離進逼台島，其中台島東部有多艘中國海警艦船實施封控，以遏止「台獨」勢力與外部勢力勾結尋求外援。

據台灣《聯合新聞網》報道，台防務部門將於今日下午16時30分召開臨時記者會，回應本次解放軍圍台軍演。