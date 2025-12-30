九六被迫停止軍演到無人機俯瞰台北101　解放軍終於不再忍耐

12月29日開始，東部戰區組織「正義使命-2025」演習。從時間上看，從日本首相發表「叫戰」言論來算50多天，從美國宣布對台新一輪軍售案來看，也就是10天的時間。從軍演整體籌備看，經過3年多的多次「演練」，「封島奪島反介入」的戰術戰法已經基本成型。這說明什麽？說明一旦有變，解放軍隨時就可以發動打擊，真的是時刻準備著。也可以說早就做好封島、奪島、反介入戰爭或統一的準備。



特別是，一張解放軍無人機參與演習直接俯瞰台北101大廈的圖片震撼了整個輿論。凡有點常識的人都知道，這意味著什麽。首先，解放軍無人機距離台北已經相當近，台軍的雷達完全沒有發現。說明解放軍無人機可以隨時發動大規模的打擊，或者進行「斬首」行動。另外可以看到101大廈，當然也可以看到所有的行政機關。換言之，台北所有的重要機構都在打擊範圍內。這證明，解放軍已經可以在台軍完全沒有察覺的情況下對台軍政目標發動精準襲擊。

大陸「繞台」軍演愈來愈系統化，難怪賴清德和美軍一直炒作中國2027「攻台」。但實際上，解放軍的「備戰」並不一定是「為戰」而是做好一切準備。解放軍是國家強大的「肌肉」，更是中國戰略思維的轉變：主動塑造戰場態勢，而不是被動反應局勢。

解放軍無人機視角看台北101。（央視新聞截圖）

回看，從九六軍演算起，台海軍演三十年，大陸軍力從孱弱走到今天。1995年6月李登輝訪問美國公然叫囂「中華民國在台灣」，為震懾台獨勢力，人民解放軍發起三軍聯合演習，準備必要時武力收復台灣。1996年3月由於叛徒泄密、美軍雙航母戰鬥群逼近台灣，局勢逆轉，大陸被迫終止演習。痛定思痛，臥薪嘗膽，人民解放軍結束了「軍隊要忍耐」，走上了「質量建軍」「科技強軍」之路。三十年後，解放軍已經今非昔比。

站在今天的時間點上，回望九六台海危機，不難體會到當時人民解放軍的「無力」與「無奈」。九六軍演，有三個顯著特點：

一是演習區域總體指向台島西海岸，無力顧及東海岸。西海岸面向大陸，地勢平緩，適合解放軍登陸。東海岸多為懸崖峭壁，水深岸陡，適合台軍藏兵。宜蘭的蘇奧港三面環山，水深浪平，是台灣的重要軍港。花蓮的佳山洞庫開鑿於陡峭山腳的花崗岩山體中，可以藏入台軍所有作戰飛機。如果解放軍不能打到東海岸，也就不能徹底摧毀台軍的作戰潛力。而且東海岸面向西太平洋，是外部勢力插手台灣事務的重要通道。

2025年12月29日，東部戰區位台島周邊開展「正義使命-2025」演習。（中國軍號）

二是演習中海空兵力總體沒有越過「海峽中線」，底氣不足，實力不濟。台灣海峽最寬處約410公里，最窄處約130公里。台島南北長不足400公里，東西最大寬度144公里。當年軍演的指導思想依然是解放戰爭時期的「百萬雄師過大江」，軍艦不足民船上，艦炮不足「陸炮上」。海軍如此，空軍也好不到哪。當時空軍的主力戰機殲七系列的作戰半徑只有600多公里，強五飛機作戰半徑不足600公里，都不具備大規模渡海登島作戰能力。2000年美國蘭德公司發布了一份研究報告，《恐怖的海峽》，引發大陸高度關注。報告設想了幾種情形，借助兵棋推演分析影響兩岸軍力平衡的關鍵因素，結論是「發射後不管」空空導彈數量是關鍵因素。當年，大陸具備「發射後不管」能力的僅有20幾架剛剛引進的蘇-27，而台灣空軍的300多架F-16、幻影2000和IDF都具備「發射後不管」能力。

三是地地導彈的警告性打擊，沒有達成預期效果。演習中三次向台島南北兩端的基隆、高雄外海發射地地導彈，所有導彈均命中目標，台灣一度人心惶惶，唯恐大戰一觸即發。但是李登輝卻不以為然，一句「大陸打的都是空包彈」，「不敢真打」，讓局勢迅速「回暖」。原來軍事機密被洩漏，加之美軍兩個航母戰鬥群逼近台灣，從長計議，大陸決定結束軍演。

（01製圖）

當然除了軍事實力之外，經濟實力也不濟。改革開放初期，國家提出「軍隊要忍耐」，有限軍費勉強用於養人，沒有更多的錢用於其它，於是渡海登島陷入了死結。

屈指算來，九六台海危機已經過去了三十年。三十年間，人民解放軍作戰能力飛速提升，天翻地覆。

二十世紀九十年代，也有有三件大事深深地刺痛了軍隊。第一件事，1991年爆發的海灣戰爭，讓中國軍隊看到了什麽是信息化戰爭。信息化戰爭與機械化戰爭的差距，不是靠人的勇敢就能彌補的。第二件事，1996年的台海危機，讓中國軍隊有如切膚之痛般地體會到了面對現代條件下大規模渡海登島作戰時的「無力」與「無奈」。第三件事，1999年美國悍然轟炸中國駐南斯拉夫大使館，落後就要挨打，沒有實力何以談尊嚴？現實是最好的老師，解放軍終於不再忍耐。

2025年4月「海峽雷霆—2025A」演練：

2018年，解放軍空軍首次繞飛台灣。2022年，解放軍首次舉行環台島軍演。相比96台海危機，2022年以來的環島軍演呈現出新特點：第一，演習目的由震懾轉為實戰預演。2022年8月、2025年10月的軍事演習都是以登島為主，「聯合利劍-2024A」以火力打擊為主，「聯合利劍-2024B」「海峽雷霆-2025A」則以封控為主。這些演習的共同特點是都由此前的震懾，轉向了實戰預演與檢驗。第二，演習形式由海峽內平推轉向繞島合圍。2022年，人民解放軍首次組織環島軍演，此後歷次軍演都體現了繞島合圍，只是在「登」「打」「封」的排序和組合上做出了不同選擇，而且演習區域離台灣本島也越來越近。第三，演習背景由力避外敵干涉到立足多國多向外敵干涉。台灣問題的根子在美國，解決台灣問題的最大障礙也在美國。2022年的環島軍演發生了重大變化，沿順時針方向由北向南，同時考慮來自琉球方向、西太平洋方向、關島方向和菲律賓方向的空海介入。此後的歷次軍演，也都不排除外敵介入。

上述特點足以體現出解放軍在解決台灣問題上的決心、信心、勇氣和底氣，所有這一切都來源於實力。

未來台海局勢會怎麽發展？以解放軍目前的情況判斷，首先會全天候、全頻段軍事存在常態化。海軍艦隊、空軍戰巡、火箭軍導彈陣地將長期保持「戰時部署」。美軍想在這裏搞「航行自由」？得算算代價。基於行動，國際法專家、軍事專家、媒體話語權會同時發力，從「輿論戰」到「規則戰」，中國步步為營，不再只打嘴仗。由此，戰略縱深持續推進，大陸以台海為中心，向西太平洋推進，逐步壓縮美軍在亞太的活動空間。