圍台軍演｜台官方：解放軍射27枚火箭實彈　11軍艦入24海浬

12月29日，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」，並於今日（30日）早8時至傍晚6時進行實彈射擊。



台灣軍方召開記者會說明，台灣情報次長謝日升表示，解放軍從今日（30日）上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和台南高雄以西的第三操演區，進行2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。



另外，台灣軍方統計，「截至30日下午3點，偵獲到解放軍機71架次，其中有35架次逾越中線，解放軍艦13艘，其中11艘進入24海浬，公務海警船15艘。另外，此次演習共影響941架次航班。」，謝日升並指出，在東南海域外海的兩棲攻擊艦編隊4艘共艦，仍停留在東南海域。



台軍方指出，今日（30日）早上7點，解放軍東部戰區宣布從今天早上8點到下午6點在以上海空域實施實彈射擊，接著宣布編組海空軍兵力，在台灣南北兩端相關海域實施實兵演習，在9點到下午1點，台軍方所掌握到由中共福建平潭以及石獅向台灣北部演習區第一區跟台南跟高雄第三區的位置，實施多管火箭射擊。

台軍方提到，掌握到今天解放軍一共打了2波的多管火箭，一共27枚。台軍方稱，「這次針對性軍演不僅僅是恫嚇台灣，另外嚴重影響航安。」

「正義使命-2025」演習影響941架航班

根據交通部民航局公布的資料，今天過境飛航情報區受影響班次是941架次，這個941架次可以看得到經過這些操演空域的國際航班，民航局必須要採取必要性的調整，此外還有在演習區內也有一定數量的商船跟漁船，這個是台軍方針對這兩天所做的報告。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

台軍方表示，解放軍在台灣邊海域從事針對性軍演，從昨日（29日）到下午4點，昨日早上7點半解放軍東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施對台軍演，接著海事局公告在今天早上8點到下午6點，一共開設7個演訓區域。

台軍方表示，昨日（29日）一共偵獲解放軍機130架次，其中90架次逾越中線進入北部、中部、西南、東部空域，解放軍艦的部分一共14艘，其中11艘進入24海浬，海警船一共有14艘，其中包含外離島，8艘進入24海浬，另外在西太平洋有兩棲攻擊艦，編隊大概是4艘。

台軍方指出，截至今日下午3點，所偵獲到解放軍機71架次，其中有35架次逾越中線入北部、中部、西南空域，解放軍艦的部分一共13艘，其中11艘進入24海浬，公務船一共有15艘，其中有11艘海警船、4艘公務船，其中8艘進入24海浬。