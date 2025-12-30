圍台軍演｜演習首度實施民航限航 機管局︰32班往來港台航班延誤
撰文：歐陽德浩
解放軍東部戰區展開今年第二次圍台軍演「正義使命—2025」，共劃出7個危險區域，並首度實施民航限航，台灣大部份航路在演習期間都無法使用，航班進出受阻。機場管理局今日（30日）表示，截至今日傍晚6時，共有32班來往香港及台灣的航班延誤。
解放軍演習期間航空公司需自行調整航路
解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命—2025」。解放軍共劃出7個危險區域，首度實施民航限航，台灣大部份航路在演習期間都無法使用，航班進出受阻，航空公司需自行調整航路。
台灣交通部門︰受影響旅客人數逾10萬
根據台灣媒體報道，台灣交通部門統計，今日（30日）早上8時至傍晚6時，受影響航班共857架，受影響旅客人數逾10萬。
香港機場管理局表示，截至今日傍晚6時，共有32班來往香港及台灣的航班延誤。
