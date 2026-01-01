賴清德新年談話：強調嚇阻與國際支持

賴清德今（1）日出席台府元旦升旗典禮後，在府內禮堂發表2026年新年談話。賴清德在談話中提及台灣面對的安全環境與兩岸情勢，強調北京持續升高的軍事與擴張野心，是台灣必須正視的挑戰，呼籲朝野正視國防與國安的重要性。



賴清德在談話說指出，過去一年世界局勢充滿震盪，全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國大陸擴張的野心持續升高，台灣也在此背景下承受外在壓力與安全風險，這些發展考驗著台灣的社會韌性、危機意識和全民團結。

1月1日，賴清德發表2026新年談話。（台灣總統府）

談及國防議題，賴清德直言，面對中國大陸日益嚴峻的軍事態勢，國際社會高度關注台灣是否具備自我防衛的決心。賴清德強調他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

賴清德回顧，去（2025）年已宣布啟動反滲透17項國安策略，並加速推動國安相關修法，同時透過為期8年、總額1.25萬億元新台幣的國防特別預算，投資提升整體戰力與國防產業能量，「今年，我們要一一來執行」。

他並在新年談話再次向朝野與台灣社會喊話，強調安全議題不應成為政黨對立的犧牲品。賴清德指出，「面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間」，期盼國防預算能在立法院獲得順利審議通過，強調「台灣必須大步向前走，也絕不能走回頭路」。

1月1日，賴清德、蕭美琴出席2026年元旦府前升旗典禮。（台灣總統府）

賴清德在談話中也再度聲明國際對台灣的支持從未間斷，稱美國、日本、英國及歐盟等多方都紛紛展現對台灣及台海和平穩定的支持，近期美國宣布史上最大的對台軍售案，和美國國家戰略報告所提到台灣的重要性，都在在告訴，台灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。

賴清德最後強調，身為「民選總統」，肩負全民付託，會竭盡一切保護台灣，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式，不會因為政治僵局而裹足不前，「即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領台灣繼續向前」。