圍台軍演｜國台辦：捍衛國家主權和領土完整的正義之舉

解放軍12月29日至30日連續2天圍台軍演「正義使命-2025」，國台辦發言人張晗31日在新聞發布會上就此答問表示，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。



張晗批評，賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，「對於任何『台獨分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。」

國台辦發言人張晗。（新華社）

張晗表示，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

國台辦：軍事行動針對的是「台獨」，絕非針對廣大台灣同胞

她指出，兩岸同胞是一家人，有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。

張晗稱，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

針對民進黨當局誣稱「正義使命-2025」演習「是在挑戰國際秩序，破壞安全穩定現狀。」

張晗評論指出，民進黨當局有關言論妄圖混淆是非、誤導輿論。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，在勾連外部勢力「以武謀獨」的邪路上狂奔，是不折不扣的「和平破壞者」、徹頭徹尾的「危機製造者」、名副其實的「戰爭煽動者」。解放軍有關軍事行動合法合理，天經地義。

解放軍東部戰區12月29日起進行圍台軍演「正義使命-2025」：



近年圍台軍演範圍。（01製圖）

對於台灣方面稱，大陸海警編隊「侵擾」罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險。對此，張晗表示，「兩岸同屬一個中國，台灣、澎湖、金門、馬祖都是中國的一部分，根本不存在所謂的『禁止水域』。所謂『罔顧過往船舶航行安全』，純屬無稽之談。」

張晗表示，大陸海警部門依法在相關海域開展執法巡查，恰恰是為了維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全。

她指出，長期以來，民進黨當局無視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁船民，是造成過往船舶航行風險、嚴重威脅漁民生命財產安全的罪魁禍首。