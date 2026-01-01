習近平指統一大勢不可阻擋　鄭麗文：兩岸存在歧異，望和平和解

2025年12月31日（周二）晚上7時，中國國家主席習近平發表2026年新年賀詞，指出兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。



國民黨主席鄭麗文表示，兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異，接下來兩岸能透過和平的方式進行和解，相信可以為人類社會做出積極的貢獻。



國家主席習近平發表2026年新年賀詞。（直播截圖）

2025年12月31日（周二）晚上7時，中國國家主席習近平發表2026年新年賀詞，指要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。

據《聯合報》報道，鄭麗文今日（1月1日）受訪時表示，九二共識就是「兩岸同屬一中」，無庸置疑。國民黨尊重對岸有對岸的期待、他們的政策與立場，不過，兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異。在台澎金馬的我們，也有不同的生活方式跟制度，還是希望能透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

鄭麗文，接下來兩岸能透過和平的方式進行和解，甚至在很多的重大議題上面可以合作，相信可以為人類社會做出積極的貢獻。