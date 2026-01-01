圍台軍演｜與台海巡高官軍演期間在高級會館聚餐　海委會主委致歉

台媒報道，海委會主委管碧玲，在12月31日時值解放軍環台軍演之際，與海巡官員至高雄某高級婚宴會館聚餐，引發「前方官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂」的質疑聲浪。



管碧玲今日（1日）致歉，強調是辦「惜別餐會」，但軍演情況海巡都全程掌握，沒有絲毫鬆懈，但對於造成社會負面觀感到抱歉，「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」。



管碧玲在Facebook發文致歉稱，「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」。她說明，海委會2025年最後一次主管會報，數周前即安排於2025年12月31日舉行；本次會議是黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

文中指出，12月29日中國大陸突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12月29日早上宣布至12月30日下午18點，因此決定12月31日擴大主管會報照常舉行。

台灣海委會主委管碧玲。（中時新聞網）

管碧玲稱，12月30日下午18點解放軍船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

管碧玲文末表示，「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」。