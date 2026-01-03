民進黨立委欲修「兩岸」 國民黨副主席批：想激化大陸暫停選舉

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。



對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，此已是實質推翻憲法，用「準制憲」的角度蠻幹，絕對會激起中國大陸強烈的反應，賴清德總統也許想要藉此激化兩岸緊張，甚至達到停止選舉的目的。



據了解，2026年11月28日，台灣將迎來第四次九合一地方大選。這場選戰不僅是賴清德的重要期中考，也是外界解讀2028年總統大選走向的前哨戰。



民進黨立委林宜瑾稱，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在記者會上說明馬英九訪台行程。（張鈞凱攝）

國民黨副主席：可能賴清德是想藉此落實「新兩國論」

蕭旭岑指出，這個修法根本悖離中華民國憲法，尤其是「一個中國，分為大陸地區與自由地區（台灣地區）」的根本架構。某種程度上，已經是實質推翻憲法，用「準制憲」的角度在蠻幹。可想而知，這絕對會激起中國大陸強烈的反應，但賴清德也許想要藉此激化兩岸緊張，甚至達到停止選舉的目的。

蕭旭岑指出，民進黨在國會沒有多數，因此很有可能也是再打「抗中保台」的老招，藉由在立法院被藍白阻擋，累積相罵本，要用在今年底的選舉。但這次他要從另外一個角度來看，因為賴清德已經實質拒絕立法院三讀通過的法案，也很有可能，賴清德是想藉此落實「新兩國論」。

蕭旭岑表示，從這個角度來看，絕對不能輕忽賴系立委這次的提案動作，這可能是台灣政治局勢的重大十字路口，「會對未來兩岸乃至於區域穩定、世界局勢，都帶來不可測的劇烈變化。」