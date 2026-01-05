回顧兩岸關係2025｜立法、倚人、輔軍：北京對台的統一工程

2025年走到年尾，回顧這一年北京對台方針、政策最醒目的變化，早不在過去那老套的「軟硬兩手」或「文攻武嚇」，而是官方更系統性的用國家、制度將台灣收納進中國敘事中，諸如用法律固化歷史敘事、用演訓固化軍事壓力、用交流固化統戰路徑，再把這些拼成一條政治連續性很強的敘事鏈。而台灣這廂，過去一年基本「墨守成規」，如見賴清德在執政周年談話與雙十演說中，持續把台灣定位為民主體制與國際供應鏈的關鍵節點，並把守護民主自由視為政治正當性的來源。兩岸兩套語言儘管彼此不翻譯，卻彼此牽動，張力持續且不斷加大，越來越不容許中間地帶的存在。



先看北京諸多的「制度化」行動。全國人大常委會10月24日根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，並要求國家以多種形式舉行紀念活動。這一筆帳看似追溯歷史，實則在當代兩岸敘事戰中，把「台灣等於中國一部分」的主張從宣傳語彙推進到法制語彙，同步將台灣收納進中國敘事之中，其意義在於，這對台灣來說不只是一段歷史，更是要將台灣在制度上去承接他作為國家記憶的一部分。

此舉一方面既有對內強化民族動員的味道，對外也提供剛硬的「法理鏈條」：既然「台灣光復」被立法定成國家紀念日，任何「不同解釋」就可被視同對國家敘事的挑戰。（延伸閱讀：台灣光復80年｜北京續將台灣納中國敘事 反觀民進黨在害怕什麼？）

1945年8月15日，日本昭和天皇發佈《終戰詔書》，宣佈無條件投降；同年10月25日，在台北舉行中國戰區台灣省受降典禮，台灣主權歸還中國，史稱「台灣光復」。（《紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復65周年特展專輯》）

更擴大來看，這條立法制度線與國共之間久違的兩岸政黨線也同步銜接上。10月國民黨主席選後，習近平發賀電給鄭麗文，措辭直指「推進國家統一」，並以「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」作為政治召喚。對北京而言，這不只是對一位黨主席的禮節，而是一個可被反覆使用的話術模板，係將「中國人」作為召喚情感認同的入口，把「九二共識、反對台獨」作為政治門檻，再把「推進統一」包裝為大勢所趨的歷史任務。鄭麗文在台灣引發的「我是中國人」討論，某種程度也讓北京看見一個可操作的社會縫隙，即當台灣社會圍繞身份與歷史爭辯得越熱，就越容易被引導回北京設定的主題。（延伸閱讀：蘇起示警垃圾時間、鄭麗文喊中國人：台灣正進入認同反轉期）

鄭麗文當選國民黨新任主席。（央視新聞截圖）

在立法制度化與國共政黨線之外，今年北京對台另一個值得注意的觀察點，是把「交流」變成可展示、可複製、可上節目的一種政治秀。台灣網紅「館長」在台灣光復節前後赴陸交流，國台辦以「歡迎台灣同胞走走看看」的語氣接球，並把「共同銘記歷史」、「做堂堂正正中國人的自豪」融入交流語境裡。這套操作並不複雜，讓非官方人物扮演「自發參與者」，用生活體驗包裹政治符號，最後再由官方敘事把這類的「自發」收編成「民意」。因為對台灣而言，對於這類事件的爭論焦點往往只落在個人立場或是否被邀請，總在「小題大作」與「大題小作」之間自我折騰，但對北京來說，看重的是把此類交流變成一個可測試輿情的工具，如測試台灣社會對「光復」敘事的敏感度、對身份語言的耐受度，甚至是對「去政治化交流」的兩岸想像是否仍然存在。（延伸閱讀：「習鄭會」還沒成局 一場傳聞已掀翻民進黨的政治焦慮）

至於在台海的軍事層面，相關變化則更直觀、更具有壓力。解放軍東部戰區四月以「海峽雷霆-2025A」為名在台灣海峽相關海域演練，科目包括查證識別、警告驅離、攔截扣押等，強調區域管控與聯合封控能力。代號從「利劍」到「雷霆」的轉換，說到底就是一種訊號管理：把圍台常態化從「演訓」推向更接近「執法式管控」的想像，讓台海「內海化」，在形勢上逐步塑造成「中國可以管理的海域秩序」。

若將時間軸再拉長一點來看，2025年北京對台軍事操作的輪廓，其實並非單點事件，而是兩場彼此呼應、功能分工清楚的「圍台演習」所構成。4月的「海峽雷霆—2025A」，與12月底登場的「正義使命—2025」，一前一後，構成了全年對台軍事壓力的上下半場。

兩場演習都以東部戰區為主導，前者聚焦台灣周邊海空域的聯合封控、識別查證與灰色地帶管控，刻意模糊「演訓」與「執法」的邊界；後者則在歲末年終，以遠距火力與聯合作戰體系展示為重點，將「圍台」從地理概念推進為作戰流程的整體驗證。從北京的視角來看，這並非重複演出，而是一次「從近岸秩序到全域作戰」的分段演示。（延伸閱讀：圍台軍演｜「正義使命」不只是演習 北京用軍力定義台海現實）

尤其「正義使命—2025」在時間點上的選擇，更非偶然。年末本就是國際政治與輿論注意力相對分散的時段，北京卻選擇在此時進行高調演訓，本身即帶有測試外部反應閾的意味，一方面檢驗區域國家與美日的反應強度，另一方面也觀察台灣社會在長期高壓下的心理疲勞程度。當軍事行動被包裝成「年度例行」、「能力驗證」，衝突本身反而被去戲劇化，留下的是一種「已成常態」的政治心理效果。

換言之，2025年的兩場圍台演習，真正要完成的不是軍事威懾的最大化，而是戰略想像的正常化：讓台灣與外部世界逐步習慣，北京可以在不同時間、不同強度、不同名目下，重複啟動相似的軍事節奏，而不必每一次都為升高負責。這正是北京試圖建立的台海新現實。（延伸閱讀：圍台軍演｜一場沒有開火的對峙與被馴化的危機感）

更具象徵性的，還有莫過於「福建號」入列。綜合媒體報道，福建號在11月5日舉行入列授旗儀式，使解放軍形成遼寧號、山東號、福建號的三航母態勢，而福建號的電磁彈射被視為能力躍遷的標誌。當然，從入列到形成穩定戰力仍需時間，但北京要傳達的不是「今天就能打」，而是「趨勢已不可逆」，當中國海軍從近海防禦轉向更具遠海投射的能力架構，意味著台海議題被放進更大的海權敘事中，與南海、西太平洋、甚至更遠的海上通道相互連結。這種連結的政治含義在於，台灣不再只是「兩岸問題」，而是北京整體軍事現代化的展示窗口。（延伸閱讀：解放軍底氣何來？ 福建艦、四川艦相繼入列 美日怎能不心悸）

2025年11月5日，中國首艘電磁彈射航空母艦「福建號」在海南省三亞市某海軍港舉行服役暨升旗儀式。（新華社）

綜上所述，若把北京對台的這幾條線放在一起，2025年的主旋律或可是以「立法/法理」確立歷史節點與聯繫、以「人員交流」進一步試探台灣社會縫隙，輔以「建軍進程」固化對台威懾常態，最後再用「兩岸統一」把一切收斂成「唯一且最適」的政治正當性。然而，不可忽視的，是這套邏輯之所以在今年更像一套完整劇本，與外部環境的急轉彎有關。

2025年上半，美國總統特朗普的關稅戰讓全球供應鏈重新估價風險，台灣在對美貿易與產業布局上承受更強的不確定性，時間來到11月，則換上日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，令中日關係面臨嚴峻挑戰，把台海議題更頻繁推上東亞安全議程。是以，唯外部變局越擴越大，北京就越傾向強調台灣問題是「不可動搖的國家敘事」，因為敘事一旦被法制化、獲得軍力背書，就比較不需要受國際風向左右。

日本首相高市早苗在美國總統特朗普於日本橫須賀橫須賀基地訪問美國海軍橫須賀基地期間，於喬治華盛頓號航空母艦上發表講話時的反應，時間為2025年10月28日。（Reuter）

最後，回到台灣這端，賴清德5月的執政周年談話與10月的雙十演說，可謂毫無新意，主軸仍是把台灣的價值與安全綁在民主體制與國際角色上，並嘗試以朝野國安簡報等方式處理內部分歧。問題是，當台灣越強調「民主台灣」的主體性，北京就越容易把它定義為需要被「遏制」的政治走向，採取反身壓制；又同時，台灣內部每一次出現身份政治的擺盪，不啻又是北京可以把握的可乘之機。於是我們在2025年看到的兩岸政治現實是：北京的對台工作越來越像「系統工程」，而台灣的政治運作卻仍常陷在「事件反應」。（延伸閱讀：積極促統到愛國者治台 三篇鍾台文讀懂北京對台新節奏與真議程）

年末回望，值得駐足目光的，是台海事態導向一個明顯的趨勢：北京正在把「統一」從政治目標，推向可被制度、話語與軍事共同支撐的國家工程。當一個工程被啟動，不需要去期待每天都必要升高衝突，「無須天天過年」，要做的唯有穩定地把選項變少、把成本墊高，把灰色模糊變成「不被允許的地帶」。

也正因如此，回看2025年的兩岸關係，真正令人警惕的，不是哪一次演習距離更近、哪一段話術更強硬，而是北京已逐步完成一種低可見度、高連續性的統一工程部署。當立法、敘事、交流與軍事彼此支撐，單一事件的成敗便不再重要，重要的是整體結構已經成形。（延伸閱讀：強大軍演作為習近平新年賀詞的「背景板」 信號清晰）

對台灣而言，過去一年最大的風險，不在於是否誤判北京的意圖，而在於過度熟悉這套節奏之後，反而低估其累積效應。當壓力被切割成年度、季度、甚至例行的行政與軍事動作，政治與社會就容易以「還沒發生」來自我安慰，卻忽略選項其實正被一點一滴地關閉。

因此，2025年留下的真正問題，並不是「會不會打」，而是在不打的狀態下，台灣還剩下多少空間可以選擇。當北京已將「統一」工程化，而台灣仍以事件思維應對，兩岸之間的落差，就不只是實力差距，更是一種對時間與結構理解的差距。