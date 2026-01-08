台F-16戰機墮海飛行員失聯　近日剛度完蜜月　家屬：想再見你一面

花蓮空軍基地一架「編號6700」F-16V戰機，6日晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉疑於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑跳傘，軍方目前全力搜救中。



台灣空軍司令部督察長江義誠今日（7日）表示，辛姓上尉曾在無線電中連喊三次「跳傘」，但至今仍未收到信標機（PLB）發出的求救訊號，目前尚無明確事證能證明飛行員確實執行跳傘。



飛行員辛柏毅。（聯合報）

台媒報道指，失聯的辛柏毅是空軍官校2019年班飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數371小時。他近日剛成婚，與同為軍職的妻子赴度蜜月，返台回部隊僅2天。

辛柏毅小姑子（妻子的妹妹）發文希望姐夫快回家，並稱「從沒見過姊姊（辛柏毅妻子）眼睛那麼腫」，她心碎寫下，「全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」

台空軍司令部督察長江義誠少將指出，6日當晚18時17分戰機起飛，19時27分時高度維持在7600呎，辛柏毅隨即呼叫「空中失散（TWO LOST）」，隨後短短一分鐘內，戰機高度劇降至4000呎，辛柏毅急促回報「我現在高度一直在下掉」。在失事前最後一刻，雷達顯示高度僅存1700呎，位置落於花蓮石梯坪外海8.5浬處。

辛柏毅2025年與同為軍職的女友成婚。（翻攝台媒）

空軍指出，雖派遣多架S-70C、C-130H及海巡署艦艇搜尋，但至今尚未收到彈射傘具訊號，也無事證可證明辛柏毅完成跳傘動作。

據了解，這是改良版F-16V於2021年在台灣成軍後第二架失事的戰機，2022年1月11日，嘉義基地編號6650的F-16V單座機執行訓練時，在嘉義水溪靶場外海失控墜海，機師陳奕殉職。