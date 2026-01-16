美台關稅15%｜賴清德：台灣模式獲美國支持　美台經貿邁雙向投資

台美關稅與半導體相關貿易議題於美東時間1月15日揭牌，台灣取得對等關稅15%且不疊加的待遇，並同步談妥半導體及其衍生品適用《貿易擴張法》第232條款的最優惠關稅安排。對此，賴清德今（16）日表示，相關談判成果將有助台灣產業「立足台灣、布局全球，行銷全世界」，並呼籲朝野黨團支持這份談判協議，讓台灣能夠團結向前。



綜合台媒報道，賴清德表示，美台對等關稅在當天清晨已經底定，台灣行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮16日一早即召開記者會說明，台行政院長卓榮泰也於上午10點對外進行詳細說明。

賴清德強調，「今天的談判未來會更有助於台灣的產業立足台灣、布局全球，行銷全世界，希望我們台灣同胞都能團結合作」，賴清德進一步呼籲，未來朝野黨團都能支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

台美雙方在美東時間1月15日簽署MOU。由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美大使俞大㵢。（台行政院提供）

台政府承諾投資與信用保證換取談判目標

賴清德指出，這次談判中，台灣政府承諾將協助台灣企業出資2500億美元投資美國，並運用「信用保證」，支持台灣金融機構提供企業赴美投資額度2500億美元，台灣也因此達成四項重要目標。

首先，對等關稅調降為15%且不疊加，待遇與日本、韓國、歐盟等美國主要貿易逆差國齊平。賴清德指出，過去日本與韓國對美國簽有自由貿易協定或類自由貿易協定，商品輸美相較台灣具有競爭優勢，「但是現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國好的機會」。

在232條款方面，賴清德表示，台灣政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠稅率的貿易對象。

2023年1月24日，美國亞利桑那州，位於鳳凰城的台積電工廠大樓前台。（Getty）

賴清德指出，其他適用232條款的商品，包括木材家具、汽車零組件或太空產業零件等，也都可獲得最優惠稅率，降低台灣產業進入美國市場的關稅不確定性。

賴清德指出，第三項成果是「台灣模式」獲得美國支持，未來美國將在土地取得、水電等基礎設施方面，協助台灣政府，讓赴美投資的台灣企業形成產業群聚，有助於台灣企業與美國企業在研發設計與市場層面深化合作。

第四項成果則是雙向投資機制的建立。賴清德表示，不僅台灣「國家隊」投資美國，美國也同意由「美國國家隊」投資台灣，投資領域包括半導體、人工智能、國防產業、安控產業、次世代通訊產業及生物醫療科技產業等，意味著未來台美經貿合作將更加緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏發展。