美台關稅15%背後的真正交易

美台關稅談判近日傳出新進展，美媒搶先披露美國對台灣商品的對等關稅，可能自20%下調至15%，唯條件之一是台積電在美國亞利桑那州再加碼投資，新增至少五座晶圓廠與相關設施，最快本月底前對外公布。台灣官方對此保持審慎，只重申談判目標在於爭取關稅調降且不疊加，並在232條款下，為半導體與其衍生品取得較有利待遇，稱雙方已進入總結階段。



若各界只把焦點放在「15%」這個數字，恐怕會誤讀這一輪談判的真正意涵，謂台灣政府鬆一口氣之餘，要對內鼓吹起「勝利號角」也言之過早。毫無疑問，這並非一場單純的關稅折衝，而是一個被完整打包的事件組合，包含關稅、投資承諾、供應鏈布局、產業安全與行政配套，台灣被特朗普政府放進同一張談判桌綜合計價。在這樣的框架下，關稅自然不再只是稅率數字，投資當然也不再是企業的商業判斷，而逐漸成為美國對外用來交換、施壓與確保控制力的工具。

何以至此？回顧過去十多年間，隨著國際資本大者恒大且加劇傾斜，衍生「逆全球化」的衝擊波，曾經習以為常那套「自由貿易促進合作、投資加深互信」的直覺，已經越來越難解釋眼下世界的現實。近十多年來，全球經濟的運作方式出現明顯變化，如見以為「中性」的制度不再只是降低摩擦的潤滑劑，而逐漸成為權力本身，甚至為鞏固既有而生。同時，萬般美好的互賴一詞，也不再只是雙邊或多邊合作的基礎，而能被重新設計成可以轉移成本、塑造行為的某種槓桿。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

在這樣的利害世界裡，誰能掌握規則與節點，誰就能決定他人的選項範圍。調整一項條件、延宕一張許可、改寫一段標準，往往比傳統的公開對抗更有效，這些年美國、歐盟、中國都相應祭出類似的行動。簡言之，強權想要往外施加的壓力，已不必要透過跨境施加，「不中性」的制度本身就會沿著供應鏈與企業網絡向外擴散，形成當前國際經濟競逐最具現實感的一面。

若把這套視角放回美台關稅談判觀察，就容易理解為何台積電會成為核心條件。對美國而言，15%不是單純讓利，而像是一種設計，用關稅作為引入口，促先進製造落地、供應鏈重新排列，輔以一系列的投資承諾，成為一套可供特朗普驗證、大加宣傳的回報機制。對台灣而言，15%也不是免費午餐，而是把自身最關鍵的產業籌碼，押進美國主導的規則框架裡，換取一段相對「可被結算」的稅率區間，免得自己在國際競爭中「鶴立雞群」。

從國際政經互動的角度來看，問題並不在於台積電赴美設廠是否合理，也與企業的經濟理性無關，而在於這個動作將如何改變台灣在整張網絡中的位置。試想，當更多先進製程、封裝與研發環節被固定在美國，台灣企業就不只是「在海外投資」，而是更深一步嵌入美國的法規、審查與政策節奏之中。這意味著，「合規」成為企業日常營運的一部分，諸如能接單哪些客戶、能轉移哪些技術與設備、乃至於稀缺的高新人才的流動，都可能被卡在許可與不確定性之間。

有關台積電會不會變成「美積電」的討論，在台灣輿論已行之有年。悲觀者咸信，受制於美國政府的合規壓力，最棘手的地方在於其外溢性，一旦他日規則一改，企業就必須自行內建更嚴格的自我審查，避免踩線。即使法律上「或許可以做」，在許可標準不明確、政策訊號頻繁變動的情況下，理性選擇往往是先不做，觀望優先——這不是傳統學說所謂市場失靈導致，而是一種被制度設計出來的保守行為，一旦當台灣供應鏈越深嵌入進這套體系，這種外溢效果就會越明顯、越好發。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

與此同時，樂觀者則總是高舉「矽盾」來讓台灣享受片刻的「自我滿足」，在他們的論述中，「矽盾」保台彷彿君權神授般自然，一副天經地義會發生似的，但事實上這套「矽盾」敘事並不如樂觀者所想的那般可靠。關鍵點在於：享有重要性不等於握有控制權。就半導體先進製程來說，台灣確實掐住了關鍵節點位置，但問題是開關不在台灣手上，尤其台灣在國際政治環境位居邊陲，在強權的實力面前，握有半導體王牌的台灣反而因為越重要，越可能被要求「自證」，去站進他方（美國）的規則裡。於是，原本被台灣視為安全資產的產業優勢，反而演變成為被頻繁動用的談判籌碼。

在這樣的情況下，來自內外的政治指控自然會浮現。如國民黨主席鄭麗文即刻質疑美台談判黑箱、痛斥「任人宰割」，當然也有聲音反過來辯護稱「別無選擇」。這些聲音看似彼此對立，實則反映台灣處在同一個複合式困境當中：當關稅、投資與安全被捆成一個不可拆解的交易包裹，民主政治熟悉的問責語言，本身就開始失去抓力。因為問題不在於誰賣台、誰護台，而在於這談判的本質早已超出「對內可充分討論、對外可逐項爭取」的傳統模式。

2025年8月1日，賴清德召開 「因應美國對等關稅政策記者會」。（台灣總統府）

可以輕易試想，當一個弱勢政府被迫在國際結構中回應來自強權輸出的制度壓力時，少的可憐的選項才不是「要不要」，或怎麼鐵血拒絕，而是佇思著「還可以在哪裡分攤成本」？這也是為什麼在台美關稅與台積電赴美投資的議題上，台灣社會的辯論容易流於情緒化，卻難以形成真正的共識，因為許多關鍵條件，早已不在台灣政治的可控範圍之內。

這樣的政治現實結果，最終也或將使「勝利」與「失敗」的界線變得異常模糊。台灣被課15%關稅若被民進黨政府宣稱為一場勝利，反而可能提前耗盡政府的政治信用，因為一旦未來再出現新的條件、新的要求，台灣社會將更難理解既然已經「成功」，為何還要不斷付出代價？反之，若一開始就以悲情敘事包裝談判結果，也容易讓台灣在國際互動中被定型為永遠的被動承受者，進一步壓縮自身的政治空間。

更值得警惕的是，當產業被不斷拉進安全與談判語境，企業角色也會被政治化。台積電不再只是企業，而被迫承載國安期待、外交想像與經濟焦慮，乃至任何投資決策，都可能被過度解讀為立場表態。這種狀態短期內或許能凝聚情緒，長期卻會侵蝕產業與政治之間原本應有的界線，使政策討論更難回到理性層次。

從這個角度看，台美關稅談判真正帶來的政治考驗，未必在於稅率高低，而在於台灣政治是否還能適應一個「制度先於選擇、結構先於意志」的世界。當全球經濟已被重新組裝成權力網絡，民主政治若仍只用廉價的口號與情緒回應，最終承受的，往往不是對手的壓力，而是台灣自身的失語。