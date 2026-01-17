中天主播被控違反《國安法》　台媒：花錢找軍人買機密上繳大陸

中天新聞政治組記者兼主播林宸佑，因提問犀利，風格獨特爆紅，近日卻爆出他疑似利誘、賄賂現役以及退伍台灣軍人，要求軍人手持五星旗拍攝投敵影片，刺探機密提供給大陸。台灣高雄橋頭地檢署昨日（16日）搜索林宸佑住處，複訊後將林宸佑收押禁見。



橋頭地檢署指出，複訊後認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

中天記者林宸佑（左）疑涉國安法，遭裁定收押禁見。（林宸佑臉書）

檢警偵辦海陸中士「拍五星旗影片」 意外揪出中天記者

台媒TVBS稱，據消息指出，陳姓海軍陸戰隊中士收受20萬元（新台幣，下同）自拍手持五星旗影片，檢警偵辦後依涉嫌違反《國家安全法》起訴，檢警溯源鎖定幕後指使者，意外揪出中天記者林宸佑疑似涉案。

據悉，陳姓中士因為欠債，在網絡結識1名暱稱「吉祥」的中國大陸籍人士，在對方不斷地利誘之下，陳姓中士手持五星旗自拍投降影片，影片中陳男還必須承認台灣屬中國大陸，說出效忠中國大陸等字句，事後再將影片傳送給「吉祥」，藉此換得20萬元報酬。