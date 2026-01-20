台婦浴室囚女900多天　一日只給2次剩菜　21歲女兒僅剩30kg終死亡

台中一名恐怖虎媽詹姓女子囚禁21歲二女兒陳女900多天，導致她體重從40公斤降到30公斤，近日台灣檢方依拘禁致死罪起訴。



台媒《ETtoday新聞雲》報道，詹女跟丈夫、大女兒生活正常，但詹女卻對二女兒特別苛刻，詹女每天會把食物準備少份量，且只給2餐，目的是要讓約40多公斤女兒「減肥運動」，結果陳女最終瘦到剩30公斤，因長期營養不良導致多重器官衰竭而亡。



圖為死者陳女姐姐（左）、爸爸（中）。（民視新聞）

40公斤女兒被逼減肥讀書 台媒：900多天如地獄

台灣檢方指出，自2023年1月左右，詹女就強行幫二女兒陳女退學，直接把人關進房間，用電線綁在喇叭鎖上，另一端再綁於樓梯欄杆上，陳女無法逃脫。

之後，詹女又逼迫女兒只能在浴室內生活，詹女用另一層電線綁住門鎖，另一頭繫在一只五斗櫃上面。詹女隨身攜帶鑰匙，只有自己能自由進出房間內。陳女被媽媽囚禁900多日，被交代只能讀書、運動，詹女甚至下令要女兒運動減肥，但是陳女才40多公斤，屬於正常體重範圍。

台媒報道指，詹女跟陳父、就讀大學的陳家大女兒都知陳女被鎖在房內，他們三人每天的食物份量都正常，只有二女兒吃份量稀少的剩菜。報道指，詹女會額外將飯菜分成一小份，再包裝好丟置在浴室門口，供給二女兒食用，一天僅有2餐，但份量嚴重不足，導致陳女40多公斤掉到剩下30公斤，嚴重營養不良。

2025年9月21日上午，詹女把2包菜粥丟棄在浴室門口，敲門也沒獲得回應，詹女也不確認女兒情況，更未撥打119電話，並且未再進入女兒房內，導致女兒最終孤獨在浴室內，因長期飢餓、營養不良導致多重器官衰竭而亡。

直到9月25日凌晨，詹女為了要掩蓋屍臭味，解開浴室門口上的電線，將遺體搬出後開始清理浴室，老公陳男發現後騎車前往報警。

台灣檢方認定，詹女涉犯刑法第302條私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪；陳男涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪，今日偵結起訴，法院裁定續押。