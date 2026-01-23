兩岸旅遊有望鬆綁？文旅部突然公布更新「赴台旅遊合約範本」

兩岸旅遊停滯多時，2025年1月雖宣布恢復上海、福建團客來台，但因具體細節未溝通，至未有進一步進展。兩岸旅遊停滯之際，中國大陸文旅部文旅部及市場監管總局1月20日公布「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，對於陸客來台消費等面向做出相關規範，有台媒報道認為是兩岸旅遊鬆綁的訊號。



赴台旅遊合約範本規範：要求陸客遵守台灣秩序公德，禁旅行社推不合理低價團和強制購物

《聯合報》報道，「2026年版團隊旅遊合同（示範文本）」，其中包括「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」。示範文本提供「經營大陸居民赴台灣地區旅遊業務的旅行社與大陸旅遊者之間簽訂赴台灣地區包價旅遊合同時參照使用」，3月31日起推行使用。

大陸方面宣布暫停赴台個人遊後，赴台陸客數量大減。（資料圖片）

據文旅部官網，這份文件共7章、24條，全文1.1萬餘字，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等面向做出規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容。

其中並規範，陸客到台灣必須「遵守有關法律、法規和台灣地區有關規定」，「遵守台灣地區的公共秩序和社會公德，尊重當地的風俗習慣、文化傳統和宗教信仰，愛護旅遊資源，保護生態環境，遵守文明行為規範」；對旅行社則要求「不以不合理的低價組織旅遊活動，誘騙旅遊者，並通過安排購物或者另行付費旅遊項目獲取回扣等不正當利益」。

相較2014年舊版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，這次新版範本增加約2000字，條文總數從25條調整為24條。

陸委會：希望兩岸交流能維持，確保兩岸旅遊安全品質、穩定性與公平性

針對大陸文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」。陸委會副主委梁文傑22日表示，應是對方例行公事，看起來沒特殊意義，但仍肯定「對岸並沒有不想推動觀光團來台」。至於恢復兩岸觀光，他表示，還是希望對方能回覆海基會信函，「確保兩岸旅遊安全品質、穩定性與公平性」，梁文傑強調，仍希望兩岸交流能繼續維持。

針對有媒體問及，中國大陸統計，2025年兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次，陸委會是否有更進一步研議推動兩岸觀光政策？

梁文傑指出，台灣與中國大陸的統計數據會有些不同，「我們這邊統計的是台灣人直接到大陸的人數，他們統計的是從台灣、香港、澳門、日本、新加坡、東南亞、美國等到大陸的台灣人，因此他們統計數據會比我們多。以2025年為例，他們統計的數據比我們多了166萬人次左右。」