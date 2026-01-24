Alex Honnold挑戰徒手爬台北101因雨改期　攀登三大難點全球見證

原定今日（1月24日）香港時間早上9時登場的全球矚目直播美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」台北101大樓。不過Netflix今早發出緊急聲明，稱宣布因天候因素，考量挑戰者安全，《赤手獨攀台北101：直播（Skyscraper Live）》活動確定延期至明日（25日）早上9時舉行。



據了解，此次的節目將在Netflix全球直播，活動前已經有許多在台北101大樓辦公的員工或是台北市民在網上分享Alex Honnold練習攀登的影片。針對改期一事，台北101董事長賈永婕也在臉書發文表示「老天建議我們改成明天早上9點，一切等待都是值得。」



Alex Honnold是誰？

霍諾德主攻「徒手攀岩」（Netflix）

據台媒整理，霍諾德出生於加州，是第一個也是唯一一個在優勝美地國家公園獨攀酋長岩的人，並擁有最快完成優勝美地三冠王攀登紀錄。他主攻「徒手攀岩」，在攀登過程中不使用繩索、安全網或是任何護具，一旦失誤就可能會喪命。

霍諾德是徒手攀登最具代表性的人物。（Netflix）

2017年霍諾德成功徒手攀登酋長岩，一共耗費3小時56分鐘，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，獲得奧斯卡最佳紀錄片獎，是徒手攀登最具代表性的人物。

攀登101有三大難點

霍諾德過去曾透露，並非每一座摩天大樓都適合攀爬，但是台北101的外牆結構在技術上具備「可行性」。他表示，101的結構雖然複雜，但每8層樓就有平台緩衝，再加上外部有許多金屬條適合抓握，整體來說美觀、具有挑戰性，就是他選中101攀登的主要原因。

2004年在台北101尚未完工時，有法國蜘蛛人之稱的羅貝爾（Alain Robert）曾受邀攀登101，全程使用安全繩索，爬完101耗費4個多小時。

霍諾德13年前就想挑戰台北101。（Netflix）

Alex Honnold練習攀登時與台北101大樓辦公人員對視。（threads）

Alex Honnold練習攀登台北101大樓被台北民眾目擊。（threads）

攀登台北101有3大難點，第一點是101外型類似「竹節」，每8層樓為一個節塊，樓層間更呈現10至15度的斜角，讓人難以攀爬；第二個難點為體力與耐力，101光滑的表面可能導致摩擦係數降低，增加攀登困難。

第三點是建築結構重複性高，容易讓肌肉產生疲勞；最後則是不可抗力因素，當天的風切、溫差、天氣因素都可能造成形成巨大的考驗。

早在13年前霍諾德就提出要攀登101，但是基於安全、行政等因素遭到拒絕，如今經過長時間的規劃與協調，台北101才終於答應。台北101的董事長賈永婕表示，霍諾德在親筆信中強調自己身為人父，並不是魯莽玩命，而是透過紀律完成計畫，這是開放通行的主要因素。

Netflix全球直播特設10秒直播延遲

Netflix計劃明日（25日）香港時間早上9時將全球同步直播《赤手獨攀台北101：直播》

Netflix計劃明日（25日）香港時間早上9時將全球同步直播《赤手獨攀台北101：直播》，節目時長約有2小時。據了解，直播會有10秒延遲，以防直播發生意外時，可以即時切斷。此外，節目中也會搭配主持人、專業攀岩評論員，來講解攀岩運動的技巧以及風險。

台北公共運輸處此前曾發文指出，24日上午7時至11時，將管制松智路（松壽路至信義路5段）。大眾運輸方面，基隆路幹線、28路等8線公車將受影響，並取消停靠共5個站位。若當日遇雨取消拍攝，將變更於25日（週日）上午7時至11時進行拍攝作業。