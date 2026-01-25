賈永婕是誰？身兼藝人及101董事長　被讚營銷天才　衰左變兇宅？

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）周日（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，歷時1小時31分完成壯舉。擔任台北101董事長的女星賈永婕也被讚為創意跟勇氣都具備的營銷天才。



今年51歲的賈永婕以演員身分出道，也擁有模特兒、主持人等多重身份，曾因在2021年發起抗疫募捐活動而獲封「抗疫女神」，在2024年9月出任台北101董事長。

賈永婕同大S好好朋友。(facebook圖片)

霍諾德成功抵達塔尖。（路透社）

台媒《聯合報》報道，台北101的董事長賈永婕看到霍諾德成功登頂後，直呼「成功，我要退休了，緊張死了」，又在IG分享了與霍諾德擁抱的合照。

台灣行政院前政務委員張景森大讚101董事長賈永婕是創意跟勇氣都具備的營銷天才。張景森指出，不知道賈永婕如何克服內部反對，因為幾年前他就建議過101舉辦類似的攀登比賽，但評估半天的結果，還是回應「擔心意外」，還說一旦發生意外，101就會被地政單位登記為「兇宅」。

據《ETtoday》報道， 本次活動的執行製作人詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上介紹，本次挑戰能順利完成，離不開賈永婕的魄力與支持，「她當時說『就去做吧！』隨後她的團隊就全力協助我實現了這個目標。」

賈永婕與霍諾德擁抱。（IG@janet_chia_）

台媒《ETtoday新聞雲》及《聯合報》等報道，霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。

整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理質素，多次轉身對底下民眾揮手，中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。

而直播霍諾德這次壯舉的Netflix平台則發文指，他歷時1小時35分完成壯舉，成功登頂101。

Alex Honnold是誰？

霍諾德主攻「徒手攀岩」（Netflix）

霍諾德出生於加州，他主攻「徒手攀岩」，在攀登過程中不使用繩索、安全網或是任何護具，一旦失誤就可能會喪命。

霍諾德是徒手攀登最具代表性的人物。（Netflix）

2017年霍諾德成功徒手攀登酋長岩，一共耗費3小時56分鐘，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，該片獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。

霍諾德13年前就想挑戰台北101。（Netflix）