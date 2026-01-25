台北101徒手攀登│Alex Honnold個半鐘攻頂　過程輕鬆頻向粉絲揮手

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，台媒指他歷時1小時31分成功抵達508米高的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。



霍諾德成功抵達塔尖。（《ETtoday新聞雲》）

霍諾德每上一層竹節就轉身向民眾打招呼。（聯合報）

霍諾德成功爬完台北101。（聯合報）

霍諾德25日上午攀爬台北101。（中天新聞@Youtube）

霍諾德25日上午攀爬台北101。（台北觀光即時影像@Youtube）

台媒《ETtoday新聞雲》及《聯合報》等報道，霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。

整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理素質，多次轉身對底下民眾揮手，中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。

而直播霍諾德這次壯舉的Netflix平台則發文指，他歷時1小時35分完成壯舉，成功登頂101。

霍諾德原定昨日（24日）攀登台北101，但因天氣延到今天進行。

現場大批民眾觀看霍諾德的壯舉。（聯合報）

霍諾德（聯合報）

Alex Honnold是誰？

霍諾德主攻「徒手攀岩」（Netflix）

據台媒整理，霍諾德出生於加州，是第一個也是唯一一個在優勝美地國家公園獨攀酋長岩的人，並擁有最快完成優勝美地三冠王攀登紀錄。他主攻「徒手攀岩」，在攀登過程中不使用繩索、安全網或是任何護具，一旦失誤就可能會喪命。

霍諾德是徒手攀登最具代表性的人物。（Netflix）

2017年霍諾德成功徒手攀登酋長岩，一共耗費3小時56分鐘，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，獲得奧斯卡最佳紀錄片獎，是徒手攀登最具代表性的人物。

攀登101有那三大難點？

霍諾德過去曾透露，並非每一座摩天大樓都適合攀爬，但是台北101的外牆結構在技術上具備「可行性」。他表示，101的結構雖然複雜，但每8層樓就有平台緩衝，再加上外部有許多金屬條適合抓握，整體來說美觀、具有挑戰性，就是他選中101攀登的主要原因。

2004年在台北101尚未完工時，有法國蜘蛛人之稱的羅貝爾（Alain Robert）曾受邀攀登101，全程使用安全繩索，爬完101耗費4個多小時。

霍諾德13年前就想挑戰台北101。（Netflix）

Alex Honnold練習攀登時與台北101大樓辦公人員對視。（threads）

Alex Honnold練習攀登台北101大樓被台北民眾目擊。（threads）

攀登台北101有3大難點，第一點是101外型類似「竹節」，每8層樓為一個節塊，樓層間更呈現10至15度的斜角，讓人難以攀爬；第二個難點為體力與耐力，101光滑的表面可能導致摩擦系數降低，增加攀登困難。

第三點是建築結構重複性高，容易讓肌肉產生疲勞；最後則是不可抗力因素，當天的風切、溫差、天氣因素都可能造成形成巨大的考驗。

早在13年前霍諾德就提出要攀登101，但是基於安全、行政等因素遭到拒絕，如今經過長時間的規劃與協調，台北101才終於答應。台北101的董事長賈永婕表示，霍諾德在親筆信中強調自己身為人父，並不是魯莽玩命，而是透過紀律完成計劃，這是開放通行的主要因素。

Netflix全球同步直播《赤手獨攀台北101：直播》

Netflix全球直播特設10秒直播延遲

Netflix全球同步直播《赤手獨攀台北101：直播》。據了解，直播會有10秒延遲，以防直播發生意外時，可以即時切斷。