尼帕病毒｜印度錄得5個案　近百人隔離　世衛：致死率可達75%

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），目前已報告5宗感染個案，近100人被隔離，目前多國已就疫情做出防禦措施。



泰國公共衛生部周日（1月25日）起在素萬那普與廊曼機場，對來自西孟加拉邦的旅客進行篩查，並向高風險地區抵泰旅客發出「健康警覺卡」，要求出現發燒、頭痛、呼吸困難等症狀者立即就醫。

資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

尼泊爾衛生與人口部也已在特里布萬國際機場及主要印尼邊境口岸加強監測，特別是在柯西省的邊境點。

根據香港衛生署網站顯示，尼帕病毒感染是一種新發的人畜共患疾病。果蝠是病毒的天然宿主。尼帕病毒在1998-99年在馬來西亞和新加坡發生涉及養豬場工人和與豬有密切接觸人士的爆發中首次發現，它可以影響多種動物，包括豬隻、馬、山羊、綿羊、貓和狗。在過去二十年，在孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發。

尼帕病毒感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而傳播，通常是水果或水果產品(特別是椰棗原汁)。尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和醫療機構中報告。

尼帕病毒被世界衛生組織（WHO）列為優先病原體，該病毒目前無可用疫苗或特定療法，潛伏期4至21天，死亡率介於40%至75%之間。