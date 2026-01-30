台北平地下周跌破0度？專家駁斥美國單一模式預測：誇大、很外行

近日有美國氣象模式預測指出，2月上旬台北平地可能出現極端低溫，甚至降至攝氏0度，引發網絡熱議。對此，多位氣象專家與氣象粉專相繼出面說明，強調相關數值屬於單一模式預測，且屬遠期資料，不確定性極高，呼籲外界勿過度解讀。



台媒「ETtoday」今（30）日援引天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇說法表示，該預報屬於「單一模式」且「單一報次」的結果，強度明顯誇大。吳聖宇指出，美國模式GFS在先前預報中確實報出極強冷空氣，但其他國家預報模式並未跟進，且該強報僅維持一報，隨後迅速向下修正。最新資料顯示，數值已回歸與各國模式一致的「強烈冷氣團」或「接近寒流」等級。

針對網絡瘋傳的零度預言，吳聖宇直言，台北站要降到0度，在歷史上非常罕見。他進一步回顧2016年「霸王級寒流」期間，台北站低溫約4度。在全球暖化背景下，台北出現0度的機率極低。他評估，屆時低溫落在4度至6度之間的可能性較高，雖已達寒流門檻，但「別說是0度，台北有沒有（機會降到）10度都還不知道」！

吳聖宇分析，未來兩周將有兩波明顯降溫。第一波自1月31日至2月2日，受到鋒面通過及華南雲雨區影響，全台水氣增多，中北部與東半部轉為明顯濕冷型態，預計至2月2日、3日溫度才會回升。第二波則可能在2月7日至8日出現，2月6日、7日將有更強冷空氣南下，目前有機會挑戰「強烈冷氣團」或「接近寒流」等級。

至於農曆春節期間天氣，吳聖宇表示，從中長期趨勢觀察，約2月15日之後冷空氣強度有減弱跡象，天氣可能轉為正常至偏暖，若無明顯冷空氣南下，春節後半段降雨機率也較低。

日前有美國預測模式推算出台灣2月上旬可能出現0度低溫，但氣象粉專對此預測不以為然。圖為全台灣最高建築物台北101大樓。（Getty）

台媒《聯合報》報道則指出，有美國預測模式推算，2月9日將有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文表示，拿過時十年的預報模式，再用落後十年的方式推算地面溫度，「現在看起來會顯得很外行」。

粉專指出，下周末變冷的趨勢算穩定，但到底會多冷「根本沒定論」。以一般常見的歐洲模式數值，目前北台灣預測僅約10度上下，屬一般寒流等級，因此在模式尚未取得共識前，「大家對於這樣的預測看看就好」。

「台灣颱風論壇」亦在臉書補充，850百帕約位於1500公尺高空，雖可反映大尺度氣團冷暖特性，但近地面氣溫仍受地形、城市熱島效應、綠覆率與濕度條件等多重因素影響，各地差異明顯，不適合單純以850百帕溫度推估地面氣溫。粉專指出，早期氣象預報課程確實會從850hPa溫度場推算地面氣溫，但那是因為當時數值模式尚未能精確模擬地面溫度，「現在已經不會採用這樣誤差較大的推算方式，直接看地面預測就很夠了」。

另一氣象粉專「觀氣象看天氣」亦認為，1500公尺高度零下10度線壓境的機率不高，且屬超過10天的遠期預測，不確定性相當大。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸則表示，2月7日前後可能再有一波明顯涼冷空氣南下，但強度仍需持續觀察。

綜合氣象界看法，目前2月上旬確有冷空氣南下趨勢，但是否達到歷史級寒流甚至台北平地0度的程度，仍無明確共識，專家呼籲民眾理性看待遠期模式預測。