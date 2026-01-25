大帽山負6度10周年．附片｜2016超強寒潮　觀結冰市民屁股瀡落山

【當年今日／大帽山結冰／寒流襲港／天文台】十年前的2016年1月24日，「世紀級」超強寒潮襲港，天文台尖沙咀總部創下59年來最低氣溫（以今時計則為69年），也是有記錄以來第三低溫，當時全港最高的大帽山曾跌至零下6度，罕有出現結冰，吸引大批市民登山欣賞難得一見的奇景。惟熱血難抵寒冬，由於濕滑的地面蓋上一層冰，不少登山市民都滑倒甚至因而受傷，甚至有人仿傚企鵝以屁股滑行下山，畫面相當狼狽。



最終有逾百人被困山中，只能等待消防員救援，最終共111名傷者被救出，當中45人需要送院，成為香港近年家傳戶曉的社會事件之一。



2016年1月24日超強寒潮襲港，全港最高的大帽山罕有出現結冰。（黃永俊攝/資料圖片）

2016年1月24日超強寒潮襲港，市民爭相登山欣賞難得一見的奇景。（黃永俊攝/資料圖片）

市民登山欣賞結霜奇景 最終逾百人在寒風中被困

2016年1月24日超強寒潮襲港，天文台總部錄得近59年來錄得最低溫度，全港最高的大帽山因罕有出現結冰，市民爭相登山欣賞難得一見的奇景，惟路面結冰引致跌倒受傷，有逾100人在寒風中被困，警方一度宣布「封山」禁止市民進入。

截至當日下午4時半，共111名傷者在大帽山被救出，當中45人需要送院，主要涉及低溫症及手腳受傷。救援人員需送上暖包及銀色保溫毛毯，協助被困市民提升體溫。

2016年1月24日超強寒潮襲港，登山市民的外套和帽子都結冰。（黃永俊攝/資料圖片）

2016年1月24日超強寒潮襲港，濕滑的地面蓋上一層冰，不少登山市民都滑倒甚至因而受傷。（黃永俊攝/資料圖片）

大帽山車輛雨水結成多條小冰柱 成市民打卡點

《香港01》記者當年今日在凌晨時份抵達大帽山，整夜下着綿綿細雨，寒風刺骨，現場溫度只得攝氏負1.5度，大帽山停車場的車輛沾上雨水後，本應沿着車身滴落地面上的雨水，竟然結成多條小冰柱，成為登山市民的打卡點之一。

2016年1月24日超強寒潮襲港，本應沿着車身滴落地面上的雨水，竟然結成多條小冰柱。（資料圖片）

地面蓋霜下山舉步維艱 市民仿傚企鵝屁股瀡落山

直至日間本港氣溫依然寒冷，濕滑的地面蓋上一層霜，惟登山市民的裝備明顯不足，並無攜帶行山手杖，也無準備專業防滑的行山鞋。他們每邁出一步都舉步維艱，有人站起身不夠數秒又再次跌倒，只能手牽手互相扶助才避免跌倒，甚至仿傚企鵝以屁股滑行下山，相當狼狽。

2016年1月24日超強寒潮襲港，濕滑的地面蓋上一層霜，登山人市民只能手牽手互相扶助才避免跌倒。（資料圖片）

2016年1月24日超強寒潮襲港，濕滑的地面蓋上一層冰，登山人士每邁出一步都舉步維艱。（資料圖片）

2016年1月24日超強寒潮襲港，全港最高的大帽山罕有出現結霜。（黃永俊攝/資料圖片）

天文台總部錄3.1度 創有記錄以來第3低溫

天文台在2016年的天氣回顧中指出，本港在1月23日至25日期間受到一股強烈寒潮影響，出現結冰天氣，天文台總部1月24日下午錄得最低的3.1度，創1957年以來最寒冷記錄。

翻查天文台歷年記錄，2016年錄得3.1度與1900年及1955年並列第三，第二名便是1957年錄得的2.4度，第一名為1893年的0度。

天文台2016年1月天氣回顧

2016年1月24日超強寒潮襲港，登山市民的外套和背包都結上薄薄雪霜。（資料圖片／余睿菁攝）

2016年1月24日超強寒潮襲港，大批救護車和消防車在大帽山戒備。（資料圖片／余睿菁攝）

大帽山最低氣溫曾降至零下6度 高地及新界廣泛結霜

2016年1月24日普遍高地錄得零度以下的氣溫，大帽山最低氣溫曾降至零下6度，同時高地及新界部份地區出現廣泛結霜、霧淞及結冰，更降下凍雨及冰粒。

雖然天文台當年錄得有記錄以來第三低溫，但全年天氣異常反常。天文台當時表示2016年可能是全球有記錄以來最溫暖的年份，根據衛星觀測，在氣温及海面溫度異常高的情况下，北極海冰面積整年均遠低於平均，當中約有七個月創紀錄新低。

2016年1月23日在大帽山的結霜。（天文台圖片）

2016年1月23日及24日在大帽山的霧淞。（天文台圖片）

2016年1月24日在大帽山(左)，太平山頂(右上)，荃灣可觀自然教育中心(右下)的結冰。（天文台圖片）

2016年1月 24日在大埔嘉道理農場暨植物園因凍雨而成的結冰。（天文台圖片）

016年1月 24日在大帽山雷達站的冰粒。（天文台圖片）

(上) 2016年1月 24日在大帽山的結冰及滑溜路面；(下) 應急部門人員到達大帽山救助被困的行山人士。（天文台圖片）

▼2016.01.24 超強寒潮襲港市區情況▼

